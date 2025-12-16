Ovo je najbogatija europska zemlja: Ima više novca nego Ujedinjeno Kraljevstvo, Portugal i Grčka zajedno

Neke zemlje diljem svijeta toliko su bogate da dominiraju globalnim gospodarstvom. Kada ljudi pomisle na najveće financijske sile na planetu, obično se odmah spominju dva imena – Sjedinjene Američke Države i Kina. No sljedeća zemlja na tom popisu ne nalazi se u Aziji ni u Sjevernoj Americi. Nalazi se u Europi, a njezino je gospodarstvo znatno veće nego što mnogi misle.