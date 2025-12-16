Ovo je najbogatija europska zemlja: Ima više novca nego Ujedinjeno Kraljevstvo, Portugal i Grčka zajedno

Zemlja svake godine ostvaruje bilijune i čvrsto se nalazi među tri najveća svjetska gospodarstva.
Neke zemlje diljem svijeta toliko su bogate da dominiraju globalnim gospodarstvom. Kada ljudi pomisle na najveće financijske sile na planetu, obično se odmah spominju dva imena – Sjedinjene Američke Države i Kina. No sljedeća zemlja na tom popisu ne nalazi se u Aziji ni u Sjevernoj Americi. Nalazi se u Europi, a njezino je gospodarstvo znatno veće nego što mnogi misle.
Nekoliko europskih država ima snažna gospodarstva, ali jedna se izdvaja iznad svih ostalih. Ona proizvodi više robe i usluga nego bilo koja druga zemlja na kontinentu te iz godine u godinu nadmašuje svoje susjede. Također ima veći BDP od Ujedinjenog Kraljevstva, Portugala i Grčke zajedno.
Prema najnovijim podacima, ta zemlja svake godine ostvaruje bilijune i sigurno se nalazi među vodećim svjetskim gospodarstvima.
Podaci World Population Reviewa za 2025. godinu pokazuju da je Njemačka najbogatija zemlja u Europi, s BDP-om od 4,74 bilijuna dolara, piše Express.
Ujedinjeno Kraljevstvo je na drugom mjestu s 3,84 bilijuna dolara, dok je Francuska treća s 3,21 bilijunom, Italija četvrta s 2,42 bilijuna, a Rusija peta s 2,08 bilijuna dolara.
Niže na ljestvici, Portugal je na 18. mjestu s 321,44 milijarde dolara, a Grčka na 20. mjestu s 267,35 milijardi dolara, što znači da je njemački BDP veći od BDP-a Ujedinjenog Kraljevstva, Portugala i Grčke zajedno.
Bogatstvo Njemačke proizlazi iz visoko razvijenog i raznolikog gospodarstva. Ima najveće nacionalno gospodarstvo u Europi i jedno od najvećih na svijetu.
Također je jedna od osnivačica Europske unije i europodručja te čini gotovo četvrtinu ukupnog gospodarstva eurozone.
Zemlja je poznata po snažnoj izvoznoj industriji i treći je najveći izvoznik na svijetu, s prodajom robe i usluga u vrijednosti od 1,66 bilijuna dolara u 2024. godini.
Također je zabilježila trgovinski suficit od 255 milijardi dolara, jedan od najvećih u svijetu.
Njezini izvozni proizvodi uključuju vozila, strojeve, kemikalije, električnu opremu, elektroničke proizvode, farmaceutske proizvode i plastiku.
Njemačka je ujedno i najveća proizvodna zemlja u Europi, proizvodeći oko trećine ukupne industrijske proizvodnje kontinenta.
Stručnjaci kažu da ova snažna industrijska baza pomaže zemlji da ostane otporna tijekom globalnih kriza.
Njemačka snažno ulaže u istraživanje i razvoj, izdvajajući oko 3,1 % BDP-a za znanstvene i tehnološke inovacije. Također ima jedan od najjačih sustava socijalne sigurnosti na svijetu.
Njemačka raspolaže i značajnim prirodnim resursima, uključujući drvo, lignit, kalijevu sol i sol, kao i manjim zalihama prirodnog plina.
Također je jedan od svjetskih lidera u obnovljivim izvorima energije.
