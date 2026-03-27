tragedija u susjedstvu

Tijelo djevojke (25) nađeno ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, policija ispituje okolnosti

N1 Info
27. ožu. 2026. 11:11
FilozofskiGoran Srdanov/Nova.rs

Policija ispituje okolnosti tragičnog događaja koji se dogodio sinoć ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, gdje je pronađeno tijelo ženske osobe starosti oko 25 godina.

Načelnik Policijske stanice Stari grad Radenko Resanović je izjavio da je policija u 22.40 dobila prijavu da se na platou ispred fakulteta nalazi žena bez znakova života, nakon čega su policijski službenici odmah izašli na lice mjesta, javlja nova.rs.

"Prema prvim saznanjima dobivenim od očevidaca, na petom katu Filozofskog fakulteta došlo je do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, nakon čega je, kako se sumnja, ženska osoba – najvjerovatnije student fakulteta – skočila kroz prozor", naveo je Resanović u pisanom priopćenju.

Istakao je da je o događaju obaviješteno nadležno tužilaštvo, koje je naložilo očevid.

"Naše ekipe su na licu mjesta, u toku je fiksiranje i dokumentiranje svih tragova, kao i prikupljanje izjava svjedoka", rekao je Resanović i naglasio da su pirotehnička sredstva, koja su bila aktivirana, nakon izvjesnog vremena ugašena od strane zaposlenih na fakultetu, a da, za sada, "nije poznato kako su dospjela u objekt".

Resanović je naglasio da je neovlašteno i nepravilno korištenje pirotehničkih sredstava "za svaku osudu", ističući da takve radnje mogu dovesti do ozbiljnog ugrožavanja života i sigurnosti građana.

Istraga je u toku, a više informacija bit će poznato nakon završetka očevida.

