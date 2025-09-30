U posljednji tren usvojena Reformska agenda BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je na današnjoj telefonskoj sjednici Reformsku agendu, potvrđeno je za N1 Sarajevo.
U riziku od gubitka 100 milijuna maraka EU fondova
Ovo se dogodilo u posljednji trenutak, s obzirom da danas ističe rok i da je BiH bila u opasnosti da izgubi 108,5 milijuna konvertibilnih maraka.
SNSD se predomislio i glasao za.
The @Vijeceministara has just adopted the Information on activities harmonizing Bosnia and Herzegovina’s Reform Agenda with the corresponding documents – the Reform Agenda and the List of Reforms. BiH’s EU path continues unstoppably!! 🇧🇦🇪🇺 @MartaKosEU @eubih @EU_Commission pic.twitter.com/s5P8TfA2i9— Borjana Krišto (@KristoBorjana) September 30, 2025
Ovom informacijom se naknadno pohvalila i predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto poručivši: "Europski put BiH je nezaustavljiv".
Podsjetimo, lider HDZ-a Dragan Čović najavio je da će "Vijeće ministara završiti Plan rasta".
Na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta BiH spominjala se upravo Reformska agenda, a delegati su uputili ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Srđanu Amidžiću (čija je ostavka izglasana u Predstavničkom domu PSBiH) koji je prisustvovao sjednici, da ne dozvoli da propadnu milijuni namijenjeni za projekte koji će poboljšati život građana BiH.
