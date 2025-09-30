Oglas

spas u zadnji čas

U posljednji tren usvojena Reformska agenda BiH

author
N1 Info
|
30. ruj. 2025. 15:43
zastava bih
F.Z./N1 BIH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je na današnjoj telefonskoj sjednici Reformsku agendu, potvrđeno je za N1 Sarajevo.

Oglas

U riziku od gubitka 100 milijuna maraka EU fondova

Ovo se dogodilo u posljednji trenutak, s obzirom da danas ističe rok i da je BiH bila u opasnosti da izgubi 108,5 milijuna konvertibilnih maraka.

SNSD se predomislio i glasao za.

Ovom informacijom se naknadno pohvalila i predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto poručivši: "Europski put BiH je nezaustavljiv".

Podsjetimo, lider HDZ-a Dragan Čović najavio je da će "Vijeće ministara završiti Plan rasta".

Na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta BiH spominjala se upravo Reformska agenda, a delegati su uputili ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Srđanu Amidžiću (čija je ostavka izglasana u Predstavničkom domu PSBiH) koji je prisustvovao sjednici, da ne dozvoli da propadnu milijuni namijenjeni za projekte koji će poboljšati život građana BiH.

Teme
BIh borjana krišto dragan čović reformska agenda

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ