U posljednji tren usvojena Reformska agenda BiH

Na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta BiH spominjala se upravo Reformska agenda, a delegati su uputili ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Srđanu Amidžiću (čija je ostavka izglasana u Predstavničkom domu PSBiH) koji je prisustvovao sjednici, da ne dozvoli da propadnu milijuni namijenjeni za projekte koji će poboljšati život građana BiH.