VIDEO / U Vojvodini izviždali Vučića, on odgovorio: Mene ljudi vole, to je čudo

Negodovanje, buka i zvižduci dočekali su predsjednika Srbije Aleksandra Vučića danas prilikom posjeta kući Martina Jonaša u Kovačici.

Ni mikrofoni medija koji su u stopu pratili predsjednika nisu mogli “ne uhvatiti“ buku, koja se jasno čula i u programu tih televizija.

Ne mogavši ih ignorirati, Vučić je rekao:

“Stvarno nikako ne razumijem ove ljude, kad se skupi njih pedesetak ovako, zašto zvižduci? Valjda misle da neću doći, pa će onda reći ‘čuvaju ga od njega’. I tako svaki dan nešto zviždukaju.“

Jedan od “domaćina“ iz Kovačice priskočio mu je u pomoć:

“Zviždukaju dva, tri puta tjedno, u tom nekom broju. Blokiraju sela, maltretiraju ljude.“

“Stvarno? Rekli su mi u jednom selu… Ali to je demokracija, to se mora poštovati… Daj da im mahnem još jednom, bravo“, rekao je on.

Na novinarsko pitanje mogu li ga prosvjednici zaustaviti, Vučić je odbacio tu mogućnost.

“Vole me ljudi, vidiš koliko me vole, to je čudo! Ovdje me čeka 500 ljudi na 20 metara, a njih 50 što vole zviždukati i trubiti, što ću ja“, zaključio je Vučić.

Ljudi u Kovačici izašli na ulicu i zvižde Vučiću, to je do skoro bilo nezamislivo, nečuveno, a danas je svakodnevna pojava.

Vidi se da velikom šefu nije prijatno koliko god pokušavao da to sakrije.

