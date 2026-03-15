Arctic Metagaz
VIDEO / Oštećeni tanker "pluta" Sredozemljem, Malta aktivirala plan za izvanredne situacije
Malta je aktivirala plan za izvanredne situacije jer oštećeni ruski tanker pod sankcijama Arctic Metagaz, koji prevozi ukapljeni prirodni plin, već nekoliko dana nekontrolirano plovi središnjim Sredozemljem i mogao bi se danas ili sutra približiti malteškim vodama.
Tanker Arctic Metagaz pogođen je 3. ožujka u međunarodnim vodama jugoistočno od Malte u navodnom napadu dronovima ili raketom. Rusija je za napad optužila Ukrajinu.
Iako su libijske vlasti tada objavile da je tanker potonuo između Libije i Malte, malteške vlasti kasnije su potvrdile da je brod ostao na površini te već nekoliko dana bez posade pluta središnjim Sredozemljem – oko 50 nautičkih milja od Malte.
Tanker bi se mogao danas ili sutra približiti malteškoj obali, zbog čega su malteške vlasti, prema pisanju medija Malta Independent, aktivirale plan za izvanredne situacije. Malteške pomorske vlasti već su ranije upozorile da bi tanker mogao predstavljati opasnost za druga plovila.
Hoće li tanker odvući na otvoreno more?
Vlasti strahuju da bi promijenjeni vremenski uvjeti mogli gurnuti tanker prema zapadnoj obali otoka Gozo, pa Malta i Italija, koja također pomno prati situaciju i spremna je pomoći Malti u upravljanju krizom, blisko koordiniraju svoje aktivnosti.
Na malteškoj strani odgovor vodi državna agencija Transport Malta u suradnji s ministarstvom vanjskih poslova, vojskom i civilnom zaštitom. Predstavnici vlasti također su u kontaktu s Europskom komisijom dok razmatraju daljnje korake.
Među mogućnostima koje razmatraju nadležni je i tegljenje broda dalje na otvoreno more, kako bi se spriječio njegov ulazak u malteške teritorijalne vode. Izvori na koje se poziva spomenuti medij upozoravaju da konačna odluka još nije donesena jer takva operacija nosi određene rizike.
Tanker Arctic Metagaz, za koji se vjeruje da je dio ruske „flote u sjeni“ koju Moskva koristi za zaobilaženje sankcija nakon invazije na Ukrajinu 2022., prevozio je približno 140.000 kubičnih metara ukapljenog prirodnog plina (LNG). Nakon eksplozije navodno su dva od četiri spremnika plina ostala neoštećena.
Na brodu se također nalazi između 700 i 900 tona dizelskog goriva, što dodatno povećava zabrinutost zbog mogućih ekoloških posljedica.
Lokalne vlasti navodno su angažirale međunarodnu tvrtku za pomorsko spašavanje koja priprema plan za slučaj pogoršanja situacije. U pripravnosti su i tegljači, dok se nad oštećenim ruskim tankerom koji prevozi LNG provode nadzorni letovi.
