VIDEO / Sarajlije blokirali promet kod "stanice smrti": "Previše je ubijenih na pravdi Boga"

Nakon tragične tramvajske nesreće koja je jučer potresla Sarajevo, danas su se u središtu grada okupili srednjoškolci, studenti, prijatelji i građani kako bi odali počast poginulom Erdoanu Morankiću (23) te izrazili potporu teško ozlijeđenoj Elli Jovanović (17) kojoj je zbog težine ozljeda amputirana noga.
Okupljanje je održano kod Zemaljskog muzeja, na mjestu gdje je jučer tramvaj iskočio iz tračnica, pri čemu je smrtno stradao student Akademije likovnih umjetnosti. Zbog okupljanja je blokiran promet prema Baščaršiji.
Dio studenata stigao je iz smjera Akademije likovnih umjetnosti, čiji je Morankić bio student. Pridružili su im se i prijatelji teško ozlijeđene sedamnaestogodišnje Elle Jovanović, kao i brojni građani koji su osjetili potrebu odati počast žrtvama i izraziti sućut obiteljima.
Mnogi su nosili transparent s porukom: „Uz tebe smo, Ella, izdrži“.
Okupljeni su minutom šutnje odali počast stradalima.
"Tragedija je posljedica nemara"
Kolegica poginulog Erdoana, Emra Hrenovica s Akademije likovnih umjetnosti, kroz suze je poručila kako je tragedija posljedica nemara.
„Izgubili smo kolegu zbog nemara drugih ljudi koji očito nisu dovoljno brinuli o sigurnosti, ne samo djece nego ljudi općenito“, rekla je.
Među okupljenima bio je i učenik Srednje strojarske škole, koja se nalazi u blizini mjesta nesreće. Istaknuo je da je tragedija potresla cijeli grad.
„Prestrašno je, nemam komentar. Mogu pisati priopćenja da im je žao, ali što su učinili po ovom pitanju? Previše je tragedija, previše je ljudi stradalo zbog nemara. Kao narod ne smijemo više šutjeti jer šutnja je odobravanje“, poručio je.
Tehnički kvar ili pogreška vozača?
Građani su i dalje u šoku nakon nesreće. Neki ističu da se u tramvajima često osjećaju nesigurno, dok drugi naglašavaju da je potrebno pričekati rezultate službene istrage kako bi se utvrdilo je li riječ o tehničkom kvaru ili pogrešci vozača.
„Još sam u šoku. I sama se držim u tramvaju od straha. Ne želim nikoga optuživati dok se ne utvrde činjenice, ali osjećaj nesigurnosti postoji“, kazala je jedna građanka.
Drugi su upozorili na moguće prebrzu vožnju i potrebu za dodatnim nadzorom, uključujući snimke nadzornih kamera.
Uz poruke sućuti i potpore, s današnjeg okupljanja upućen je i poziv institucijama na odgovornost te zahtjev da se sigurnost u javnom prijevozu podigne na višu razinu.
