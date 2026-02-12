o uhićenju grgića
Hedl o "lokalnim šerifima": Caruju u svojim mjestima, ponašaju se kao država u državi
Novinar i autor Drago Hedl gostovao je u N1 Studiju uživo. S našim Hrvojem Krešićem razgovarao je o najnovijim uhićenjima USKOK-a na čijoj se meti našao i gradonačelnik Nove Gradiške, ali i o načinu ka koji operiraju mnogi lokalni moćnici uz blagoslov vlastitih građana
Zašto nam je i otkuda poznato ime Vinka Grgića?
"Bio je dugogodišnji zastupnik SDP-a i bio je u jako dobrim odnosima s vrhom stranke. Pred njim je bila karijera u usponu, no unazad par godina se oko njega pletu čudne afere radi jedne od kojih je proveo i 90 dana u Remetincu. Međutim, nakon lokalnih zbora je ponovno osvojio gradonačelničko mjesto", podsjeća Drago Hedl.
Dodaje da ga ljudi doživljavaju kao osobu uspješnu u vođenju grada.
Korumpiranost "lokalnih šerifa"
"Jedna od značajnijih izjava bivšeg GDO-a Dinka Cvitana bila je da su "lokalni šerifi, općinski načelnici i pogotovo gradonačelnici manjih mjesta u značajnoj mjeri korumpiraniji od gradonačelnika velikih gradova i ministara i općenito osoba koje zauzimaju više pozicije. Čelnici malih općina na sjeveru Hrvatske, znam jer sam se bavio tzv. "lokalnim šerifima" u svojim općinama, proveli su po 20-30 godina i činili što su htjeli. U pravilu su činili "male usluge" građanima, nekima dali stipendije, nekima poticaj, nekima socijalnu pomoć i tako stvarali sliku osobe koja radi puno za lokalnu sredinu, a naravno najviše su činili za sebe same", opisuje Hedl modus operandi nekih dužnosnika malih općina.
Slučaj Županje
"Upravo je Cvitan, govoreći o lokalnim šerifima, rekao veliku istinu kazavši da čelnici manjih općina ostaju ispod radara i jedino se u nekim situacijama, ako neki novinar malo upornije i duže vrijeme istražuje, može vidjeti koliko je istine u tim riječima", govori pa podsjeća na slučaj Županje.
"Gradonačelnik je godinama zloupotrebljavao svoj položaj kupujući enormne količine kulena pa ih prodavao po ministarstvima u Zagrebu. Da stvar bude još gora, bio je jedan od tajnih suvlasnika te mesnice koja je snabdijevala visokopozicionirane ljude iz politike, a znao je kupovati godišnje i više od tone kulena", podsjetio je na jednu od otkrivenih afera ovaj istraživački novinar.
Na pitanje čini li mu se da se stvari pomiču nabolje ili možda - na gore u kontekstu spremnosti institucija (DORH-a i policije) da djeluje korupciju na lokalnim razinama, odgovara sljedeće:
Kapacitet DORH-a i policije
"Mislim da je problem upravo u tome što državne institucije, DORH i policija nemaju dovoljno kapaciteta da bi mogli ući u one najozbiljnije pore lokalne samouprave, male općine koje nisu zanimljive jer tamo nema mogućnosti za neki "veliki" kriminal, poput onih u ministarstvima. Zato oni caruju u tim malim općinama, a ne pokazuju ni neku bojazan da bi ih se moglo uloviti u nekoj od rabota, radi čega postaju hrabriji i drskiji. Novinarima vrlo rijetko odgovaraju na pitanja i ponašaju se kao država u državi", navodi Hedl.
"Najveći problem je što građani misle, kada se u nekoj općini izgradi vrtić, da je općinski načelnik osobno novcem iz svog džepa izgradio vrtić, dom kulture i slično" pa podsjeća - to su uglavnom novci koji stižu iz EU fondova.
Smatra da građani općenito teško prepoznaju koje su obveze i zasluge gradonačelnika i načelnika. "Građani nažalost kada dođu izbori su zadovoljni upaljačem, kapom, čobancem... Tako da se za jeftine novce kupuju glasovi", govori Hedl.
Na "mindset""možda je krao ali je i nama dao" koji je raširen u manjim zajednicama, kaže da se čeka otkrivanje nekog "bizarnog slučaja" kako bi se zadobio fokus javnosti pa spominje i primjer kojim se bavio.
"Jedan grad u Slavoniji imao je gradonačelnika koji je osobno pokrenuo novine, sebe proglasio glavnim urednikom i u samo jednom broju tih novina bilo je 16 njegovih fotografija", kaže i dodaje da je bizarna tema, a ne nužno "velika" nacionalna priča, često jedina opcija da se široj javnosti skrene pozornost na kriminal manjim općinama.
Administrativna raspršenost kao izvor problema
"Činjenica je da se prilikom izbora u jednoj općini na istoku zemlje, daleko od Zagreba i daleko od interesa šire javnosti, sve tete u dječjem vrtiću morale nositi s likom gradonačelnika jer je to bio jedini uvjet da dobiju posao u tom vrtiću. Takve priče pokazuju da vlada silna administrativna raspršenost, gdje su neke općine potpuno besmislene, osim zbog činjenice postoji mala komunalna tvrtka koja zapošljava uhljebe stranke koja tamo vlada. Trebalo bi okrupniti vlast i spojiti neke jedinice lokalne samouprave, ali to je već neka druga tema", zaključuje novinar Drago Hedl.
