Vrlo plitak potres kod susjeda dobro se osjetio i u Zagrebu

Potres jačine 3 stupnja po Richteru pogodio je susjednu Sloveniju u 20.30 sati.
Epicentar je bio na dubini od samo četiri kilometra 52 kilometra sjeverozapadno od Zagreba, i osam kilometara sjeveroistočno od Rogaške Slatine
#Earthquake (#potres) possibly felt 21 sec ago in #Slovenia. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) October 3, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/iEMxFuhCgZ
Epicentar je bio na dubini od samo četiri kilometra, 52 kilometra sjeverozapadno od Zagreba, i osam kilometara sjeveroistočno od Rogaške Slatine.
Naknadno je jačina potresa smanjena na 2,9 stupnjeva.
