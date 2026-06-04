DGSE
"Francuska CIA": Tko su obavještajci koji su alarmirali Podgoricu na sumnjivi let iz Beograda?
Crnogorski mediji prenijeli su da su francuske sigurnosne službe navodno upozorile crnogorske vlasti na dolazak čarter leta iz Beograda s osobama povezanim s kriminalnim miljeom i Srpskom naprednom strankom.
Francuska kompanija Vinci, koja upravlja Zračnom lukom Nikola Tesla u Beogradu, navodno je prva došla do informacija o tom čarter letu. Putem časnika za vezu obavijestila je francusku obavještajnu službu DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), koja je potom alarmirala crnogorske institucije, navodi crnogorski portal Antena M, a prenosi Nova.rs.
DGSE je upozorila Podgoricu nakon što je dobila informacije o letu za Tivat uoči samita Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojem je sudjelovao i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
Iako francuske vlasti nisu službeno komentirale ove navode, sama činjenica da se spominje DGSE dovoljno govori o ozbiljnosti situacije. Riječ je o službi koju često nazivaju „francuskom CIA-om“, organizaciji zaduženoj za prikupljanje obavještajnih podataka u inozemstvu, borbu protiv terorizma, protuobavještajne operacije i zaštitu francuskih nacionalnih interesa diljem svijeta.
Francuski odgovor na CIA-u i MI6
DGSE je osnovana tijekom Drugog svjetskog rata, a današnji oblik dobila je 1982. godine. Njezina se uloga može usporediti s američkom CIA-om ili britanskom MI6. Sjedište službe nalazi se u Parizu, a prema dostupnim podacima zapošljava oko 7.000 ljudi i raspolaže proračunom od gotovo milijardu eura godišnje.
Za razliku od unutarnje sigurnosne službe DGSI, koja djeluje na području Francuske, DGSE je usmjerena na vanjske prijetnje. Njezini agenti djeluju diljem svijeta, prikupljaju informacije preko mreže suradnika, presreću komunikacije, analiziraju satelitske snimke i provode tajne operacije u interesu francuske države.
Macronova sigurnost kao prioritet
Mogući angažman DGSE-a u slučaju Tivta ne bi bio iznenađenje. Francuski predsjednik Emmanuel Macron jedan je od najzaštićenijih državnika u Europi, a svaki njegov posjet inozemstvu podrazumijeva višeslojnu sigurnosnu pripremu.
Prema navodima Antene M, francuska kompanija Vinci, koja upravlja Zračnom lukom „Nikola Tesla“ u Beogradu, prva je registrirala informacije o spornom čarter letu. Putem časnika za vezu obaviješten je DGSE, koji je potom navodno proslijedio upozorenje crnogorskim sigurnosnim strukturama. Takva suradnja nije neuobičajena jer francuske službe redovito razmjenjuju podatke s partnerskim agencijama kada procijene da postoji potencijalni sigurnosni rizik za francuske dužnosnike ili međunarodne skupove.
Služba poznata po tajnim operacijama
Tijekom desetljeća DGSE je sudjelovala u brojnim kontroverznim operacijama. Najpoznatiji slučaj dogodio se 1985. godine kada su njezini agenti potopili brod organizacije Greenpeace „Rainbow Warrior“ na Novom Zelandu kako bi spriječili prosvjede protiv francuskih nuklearnih pokusa. Operacija je izazvala međunarodni skandal i dovela do ostavke tadašnjeg francuskog ministra obrane.
Služba je kasnije bila uključena u borbu protiv Al Kaide, spašavanje francuskih talaca u Iraku i Africi te niz protuterorističkih operacija na Bliskom istoku i u području Sahela. Posljednjih godina znatno je povećala aktivnosti u području kibernetičke sigurnosti, elektroničkog nadzora i praćenja stranih utjecaja na europske izbore.
Crnogorska policija i Agencija za nacionalnu sigurnost priopćile su da su pojačale kontrole u Zračnoj luci Tivat i provele detaljne provjere putnika koji su stigli čarter letom iz Beograda. Od ukupno 87 državljana Srbije, većem broju osoba označenih kao sigurnosno interesantne osobe zabranjen je ulazak u Crnu Goru.
Iako zasad nema službene potvrde da je upravo DGSE inicirao akciju, činjenica da se samit održavao u prisutnosti Emmanuela Macrona i drugih visokih europskih dužnosnika čini vjerojatnim da su francuske službe bile uključene u procjenu sigurnosnih rizika.