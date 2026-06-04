"Francuska CIA": Tko su obavještajci koji su alarmirali Podgoricu na sumnjivi let iz Beograda?

Prema navodima Antene M, francuska kompanija Vinci, koja upravlja Zračnom lukom „Nikola Tesla“ u Beogradu, prva je registrirala informacije o spornom čarter letu. Putem časnika za vezu obaviješten je DGSE, koji je potom navodno proslijedio upozorenje crnogorskim sigurnosnim strukturama. Takva suradnja nije neuobičajena jer francuske službe redovito razmjenjuju podatke s partnerskim agencijama kada procijene da postoji potencijalni sigurnosni rizik za francuske dužnosnike ili međunarodne skupove.