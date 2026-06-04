Prometni stručnjak o padu aviona: Očevici opisuju spiralno poniranje, to upućuje na jednu mogućnost

Ako se takvi navodi pokažu točnima, riječ je o obrascu koji se u zrakoplovnim nesrećama vrlo često povezuje s gubitkom kontrole nad letjelicom. Spiralno poniranje jedno je od najopasnijih stanja u kojem se zrakoplov može naći na maloj visini jer se tijekom takvog manevra istodobno povećavaju brzina, opterećenja konstrukcije i brzina gubitka visine. Za razliku od klasičnog kovita, kod spiralnog poniranja zrakoplov najčešće ostaje aerodinamički upravljiv, ali se nalazi u strmom zaokretu prema tlu.