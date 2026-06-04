Napadnut tim za ukop žrtava ebole, raste strah od daljnjeg širenja zaraze

Incident ukazuje na nepovjerenje i otpor koji otežavaju napore u suzbijanju epidemije. Dok dužnosnici nastoje zaustaviti širenje soja ebole Bundibugyo, timovi za ukop i zdravstveni radnici posljednjih su tjedana bili meta više napada, uključujući napade rodbine preminulih koja je dovodila u pitanje uzrok smrti.