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POLITIČKA ANALIZA

Antiša Korljan: Golob nije ispunio očekivanja, Janšin povratak rezultat je razočaranja birača

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N1 Hrvatska
|
04. lip. 2026. 15:38
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Slovenija dobiva novu vladu predvođenu Janezom Janšom, koji se četvrti put vraća na premijersku dužnost. Nakon četiri godine vlasti Roberta Goloba i njegove lijevo-centrističke koalicije, slovenski birači odlučili su povjerenje dati desnom centru.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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