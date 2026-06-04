POLITIČKA ANALIZA
Antiša Korljan: Golob nije ispunio očekivanja, Janšin povratak rezultat je razočaranja birača
N1 Hrvatska
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04. lip. 2026. 15:38
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Slovenija dobiva novu vladu predvođenu Janezom Janšom, koji se četvrti put vraća na premijersku dužnost. Nakon četiri godine vlasti Roberta Goloba i njegove lijevo-centrističke koalicije, slovenski birači odlučili su povjerenje dati desnom centru.
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