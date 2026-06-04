Preminula autorica Perzepolisa - Marjane Satrapi: "Umrla je od tuge za suprugom..."

Satrapi, glasna kritičarka iranske teokratske vlasti, u Francusku je stigla 1994. godine, a francusko državljanstvo stekla je 2006. Perzepolis donosi priču o njezinu odrastanju u Teheranu i životu pod ograničenjima koja je nakon Islamske revolucije 1979. godine nametnulo iransko vodstvo. Nakon toga roditelji je šalju u Europu, gdje započinje život u egzilu.