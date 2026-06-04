U 57. GODINI
Preminula autorica Perzepolisa - Marjane Satrapi: "Umrla je od tuge za suprugom..."
Francusko-iranska autorica, umjetnica i filmska redateljica Marjane Satrapi, koja je svjetsku slavu stekla grafičkim romanom i filmom Perzepolis, preminula je u dobi od 56 godina, potvrdile su osobe bliske umjetnici.
"Marjane Satrapi umrla je od tuge nešto više od godinu dana nakon smrti Mattiasa Ripe, svog supruga i ljubavi života", navodi se u priopćenju, prenosi Le Monde.
Satrapi, glasna kritičarka iranske teokratske vlasti, u Francusku je stigla 1994. godine, a francusko državljanstvo stekla je 2006. Perzepolis donosi priču o njezinu odrastanju u Teheranu i životu pod ograničenjima koja je nakon Islamske revolucije 1979. godine nametnulo iransko vodstvo. Nakon toga roditelji je šalju u Europu, gdje započinje život u egzilu.
Prošle godine odbila je francusko odličje Legije časti zbog, kako je navela, "licemjerja" Francuske u odnosima s Iranom. Kao razlog istaknula je francusku viznu politiku koja je iranskim disidentima otežavala odlazak u tu europsku zemlju.
Satrapi je režirala nekoliko filmova, među kojima i filmsku adaptaciju svojeg grafičkog romana Perzepolis iz 2007. godine. Film, koji je korežirala s Vincentom Paronnaudom, osvojio je Nagradu žirija na Filmskom festivalu u Cannesu te bio nominiran za Oscara.
"Premda je riječ o univerzalnom filmu, ovu nagradu želim posvetiti svim Irancima", izjavila je Satrapi tada za AFP.
Bila je jedan od istaknutih glasova iranskih žena nakon prosvjeda koji su izbili u Iranu poslije smrti 22-godišnje iranske Kurdkinje Mahse Amini 2022. godine. Amini je umrla u pritvoru nakon što je uhićena zbog navodnog kršenja pravila odijevanja za žene.
Na prosvjedu održanom u Parizu povodom druge godišnjice njezine smrti Satrapi je bila među okupljenima koji su uzvikivali slogan "Žene, život, sloboda".
"Vrlo je važno da ovaj režim nestane", rekla je govoreći o Islamskoj Republici Iran, no istaknula je da se to ne može dogoditi preko noći.
"Mislim da je važno zadržati nadu", dodala je.
Njezin rad nije bio ograničen samo na teme povezane s Iranom. Režirala je i film Radioactive iz 2019. godine, biografsku dramu o pionirki istraživanja radioaktivnosti i dobitnici Nobelove nagrade Marie Curie, u kojoj je glavnu ulogu tumačila Rosamund Pike.
Suprug Mattias Ripa, kojeg je upoznala u Parizu, bio je njezin dugogodišnji suradnik. Nakon njegove smrti Satrapi je osnovala Zakladu za film Mattias i Marjane Ripa-Satrapi, koja pruža potporu stranim studentima koji žele doći u Pariz studirati filmsku umjetnost.
Nakon suprugove smrti njezin Instagram profil gotovo se u potpunosti sveo na niz objava s porukom "Jer izgubila sam ljubav svog života", uz fotografiju supruga i obavijesti o radu zaklade.
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