Vučić snimio novi bizarni video: “Sutra kad me vidite nasmijanog s Von der Leyen…”

Aleksandar Vučić je snimio novi bizarni video.

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić snimio je na svom profilu na TikToku novi video. Ispričao je da je odlučio biti mršaviji, ali i “ljepši, mlađi i manje mrzovoljan”, a da bi to postigao – jest će nar.

Vučić je na početku konstatirao da su govore da izgleda kao da ga je poplava izbacila i objasnio kako će to promijeniti.

“Ovo mi je najbolji način. Lijepo žlica. Kažu da smanjuje i krvni tlak i sve. Ništa u to ne vjerujem, ali budući da sam shvatio da su svi shvatili koliko loše izgledam i kakvu lošu energiju širim, odlučio sam da to sve promijenim. Dakle, nar, sutra kad me vidite nasmijanog i kad budem bio u Bruxellesu s Von der Leyen i Costom, nemojte misliti da se smijem kao lud na brašno. To je zbog nara”, rekao je Vučić.

“Je li mu to onaj ćaci s medicinskog fakulteta savjetovao?”, upitao je jedan od korisnika TikToka ispod videa.

