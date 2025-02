Vučić tvrdi da je ranije znao za presudu: Uputio sam dvije molbe Dodiku

Podijeli :

Dejan Rakita/PIXSELL

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se nakon sastanka s Miloradom Dodikom. Rekao je kako je ovo "težak dan za srpski narod u cjelini" jer je donesena "nevjerojatna presuda" u "jako čudnom procesu".

Upleo se u unutarnja pitanja BiH, najavio sjednicu Skupštine Srbije zbog ove presude, a po potrebi i novu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Vučić je pokušao biti emotivan, a zatim je upozoravao. Poručio je da je Dodiku uputio dvije molbe te da će “Srbija uvijek pomagati u očuvanju mira, ali i biti uz RS”.

“Ova presuda ne pokazuje samo kakav je odnos prema Dodiku, kojem sigurno nije lako, iako to ne želi pokazati, niti njegovoj obitelji, već je prije svega uperena protiv RS-a i srpskog naroda u cjelini. Došao sam večeras ne zato što mogu na bilo koji način utjecati na buduće odluke rukovodstva RS-a, niti sam to ikada želio, već da pružim podršku našem narodu u RS-u i da kažem da je Srbija uz njih, ne ugrožavajući nikoga”, rekao je Vučić.

Vučić iz aviona: Sramotna presuda Dodiku

“Podržavam Dodika”

Naglasio je kako je uvijek vodio računa o važnosti očuvanja integriteta i suvereniteta BiH, ali da je danas sve promijenjeno.

“Došao sam s dvije molbe za Dodika. Prenio sam mu zaključke našeg Vijeća za nacionalnu sigurnost, a u sljedećih mjesec dana održat ćemo i sjednicu Skupštine na koju će predsjednik RS-a biti pozvan da se obrati. Prva molba je da predsjednik Dodik i rukovodstvo RS-a još jednom pozovu sve predstavnike vlasti i političke aktere u BiH, kao i predstavnike EU-a, SAD-a, Ruske Federacije i Kine na razgovore. Da zamolim predsjednika Dodika da pokrene dijalog, koliko god mu bilo teško, i pokaže srpsku opredijeljenost za mir i rješavanje problema putem razgovora, a ne kroz prijetnje i ucjene. Također, zamolio sam Dodika, Stanivukovića i druge za zajedništvo i jedinstvo u ključnim pitanjima”, rekao je Vučić.

Istaknuo je kako je znao što će se dogoditi, upozoravao i “molio da to ne rade”.

“Mogu samo reći jednu stvar, a to je moja poruka ljudima u RS-u: Srbija će uvijek i u svakom trenutku dati sve od sebe da pomogne očuvanje mira, da moli predsjednika Dodika i naš narod za razgovor i dijalog, ali Srbija će uvijek biti uz RS, uz svoj narod, podržavati predsjednika RS-a i instituciju predsjednika RS-a. U ovom slučaju ne samo da me nije sram, već s ponosom mogu reći da podržavam i Milorada Dodika, koji je na kraju kriv samo zato što nije poštovao odluke visokog predstavnika. Ako je to razlog za ovu presudu i pokušaj uništenja države, onda svaka vam čast. Srbija će ostati uz RS. Živjela RS, živjela Srbija”, zaključio je Vučić.

