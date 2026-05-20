AZTN kaznio trgovački lanac zbog kašnjenja u plaćanju dobavljačima

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) zbog teške povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZNTP) kaznila je Trgovinu Krk iz Malinske s 15.000 eura, objavila je u srijedu Agencija na svojim internetskim stranicama.
Oglas
AZTN je pokrenuo upravni postupak po službenoj dužnosti radi utvrđivanja je li Trgovina Krk iskorištavanjem značajne pregovaračke snage nametala nepoštene trgovačke prakse svojim dobavljačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.
Nakon provedenog upravnog postupka AZTN je utvrdio da je Trgovina Krk iskoristila značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi svojim dobavljačima, na način da je izvršavala plaćanja za isporučenu suhu i svježe smrznutu tjesteninu u rokovima duljim od 60 dana za isporuke koje nisu ugovorene kao redovite; izvršavala plaćanja za isporučeno svježe pileće meso u rokovima duljim od 30 dana za ugovorene redovite isporuke; izvršavala plaćanja za isporučene svježe i fermentirane mliječne proizvode u rokovima duljim od 30 dana za isporuke koje nisu ugovorene kao redovite te izvršavala plaćanja za isporučena svježa konzumna jaja u rokovima duljim od 30 dana za isporuke koje nisu ugovorene kao redovite.
To je provodila u razdoblju od 17. travnja 2022. do 24. studenoga 2022. godine.
AZTN je izrečenu novčanu kaznu u iznosu od 15.000 eura utvrdio uzimajući u obzir težinu, opseg, vrijeme trajanja i posljedice povrede za dobavljače, kao i sve okolnosti konkretnog slučaja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas