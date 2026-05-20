Jesu li zgrade spremne za nova pravila? "Vrlo brzo ćete imati probleme, pitanje je samo kada"

"Svaka zgrada koja ime četiri stana (dijela) je definirana kao zgrada, zajednica suvlasnika i mora imati međuvlasnički ugovor. Bilo bi dobro i da zgrade koje imaju tri stana imaju svoje odnose uređene, a njima nije nužno da imaju ugovore usklađene s ovim zakonom, mogu imati stare. Koliko je važan Ustav Republike Hrvatske, toliko je važan međuvlasnički ugovor u zgradi, to je ustav zgrade, temeljni dokument koji definira sve odnose u zgradi, procedure, što je sve zajedničko u zgradi. To su stvari koje moramo napraviti ako želimo da nam zgrade budu održavane kako treba. To je ključan dokument za funkcioniranje zgrade u budućnosti. Pozivam sve predstavnike suvlasnika, suvlasnike, upravitelje, pravnike, sve koje su involvirani u ovim temama, da temeljito pročitaju svoje međuvlasničke ugovore koje su dobili od svojih upravitelja ili ih žele sami napraviti, da ne bi za nekoliko mjeseci, godina došli do problema i rekli da nešto nemaju definirano u međuvlasničkom ugovoru. Javlja nam se stotine zgrada gdje se pojavio problem u zgradi. Naše prvo pitanje bude što piše u međuvlasničkom ugovoru."