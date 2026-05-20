Splitski socijalni radnici nastavljaju "bijeli štrajk": "Bez promjena u sustavu, tragedija je neizbježna"

Stručni djelatnici splitskog Područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad izvijestili su u srijedu da zbog dugotrajnog nedostatka kadra, preopterećenosti i loših uvjeta rada nastavljaju s "bijelim štrajkom", dok Ministarstvo rada tvrdi da se poslovanje uredno odvija.
Zaposlenici navode da u splitskom uredu nedostaje više od 20 socijalnih radnika, dok je posebno teško stanje na Odjelu za djecu, obitelj i mlade, gdje rade tri psihologa, iako je sistematizacijom predviđeno devet. Upozoravaju da manjak kadra najviše pogađa korisnike sustava, uključujući djecu u riziku, žrtve nasilja, osobe s invaliditetom i socijalno ugrožene građane.
Kažu da tijekom “bijelog štrajka” sve usluge i dalje pružaju, ali isključivo prema pravilima struke, što dovodi do povećanja broja neriješenih predmeta. Kao dodatni problem ističu obradu zahtjeva za inkluzivni dodatak, koji dodatno opterećuje ionako nedovoljan broj djelatnika.
Prema njihovim tvrdnjama, komunikacija s lokalnom upravom postoji, dok dijalog s ravnateljstvom Hrvatskog zavoda za socijalni rad nije uspostavljen unatoč pozivima na sastanke. Također ističu da je drugi sastanak s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike odgođen, a novi termin još nije određen.
“Bez promjena u sustavu i ovoj službi, tragedija je neizbježna”, poručili su djelatnici upozoravajući na iscrpljenost stručnih radnika i ignoriranje njihovih upozorenja.
Iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poručuju kako je 4. svibnja imenovana vršiteljica dužnosti upraviteljice splitskog Područnog ureda te da se poslovanje redovno odvija. Kažu kako se osigurava neposredan rad s korisnicima, obrada svih zaprimljenih zahtjeva te terenski izvidi i ostali poslovi iz nadležnosti Zavoda.
Ministarstvo tvrdi da se kontinuirano zapošljava novi kadar te da je nedavno završen javni natječaj, dok je novi u pripremi, za splitski ured i druge područne jedinice s manjkom stručnih radnika.
Dodaju da se u suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad radi na mjerama za smanjenje administrativnog opterećenja i jačanje stručnog rada, uz najavu novog sastanka sa zaposlenicima, čiji termin još nije poznat.
