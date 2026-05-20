Splitski socijalni radnici nastavljaju "bijeli štrajk": "Bez promjena u sustavu, tragedija je neizbježna"

Zaposlenici navode da u splitskom uredu nedostaje više od 20 socijalnih radnika, dok je posebno teško stanje na Odjelu za djecu, obitelj i mlade, gdje rade tri psihologa, iako je sistematizacijom predviđeno devet. Upozoravaju da manjak kadra najviše pogađa korisnike sustava, uključujući djecu u riziku, žrtve nasilja, osobe s invaliditetom i socijalno ugrožene građane.