Agenti ICE-a koji su ubili Alexa Prettija privremeno udaljeni s dužnosti

N1 Info
28. sij. 2026. 19:41
Federal agents walks through a cloud of teargas near the site where a man identified as Alex Pretti was fatally shot by federal agents trying to detain him, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 24, 2026.REUTERS/Tim Evans
REUTERS/Tim Evans

Visoki dužnosnik granične policije Gregory Bovino rekao je da se očekivalo takvo postupanje.

"Službenici koji su sudjelovali u smrtonosnoj pucnjavi Alex Prettija u Minnesoti u subotu stavljeni su na administrativni dopust, potvrdio je visokopozicionirani dužnosnik Ministarstva za domovinsku sigurnost za CNN.

Standardni je protokol da se agenti koji sudjeluju u pucnjavama stave na administrativni dopust dok se provode interne istrage.

Visoki dužnosnik granične policije Gregory Bovino rekao je za CNN-ovu Danu Bash u intervjuu ranije ovog tjedna da se očekivalo takvo postupanje. ”

Alex Pretti Minnesota

