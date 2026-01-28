Hoće li se usklađivanje računati na povećane mirovine?

Logično bi bilo da se usklađivanje koje vrijedi od 1. siječnja primijeni i na uvećane mirovine od 1. siječnja, bez obzira što nijedno od ova dva povećanja još uvijek nije formalno provedeno. Odgovor su potražili u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Iz HZMO-a su ranije pojasnili na koga se sve odnose zakonske izmjene i rast mirovina, kao i nove mogućnosti rada.