Albanija otvorila još jedan klaster u pristupnim pregovorima

To je već četvrti klaster koji je do sada otvorila u pregovorima. Najprije je otvorila 1. klaster, Osnove, koji uključuje pravosuđe i temeljna prava, sigurnost, financijski nadzor i javne nabave. To je najvažniji klaster koji su prvi otvara i zadnji zatvara. Nakon toga Albanija je otvorila pregovore u klasteru 6, Vanjski odnosi te u klasteru 2, unutarnje tržište.