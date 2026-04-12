Američki diplomat: Očekujemo da se Kina odrekne vojnog pritiska na Tajvan

Visoki američki diplomat na Tajvanu pozvao je Kinu da odustane od prijetnji i vojnog pritiska te da započne razgovore s vodstvom otoka, ističući kako bi to pomoglo u izbjegavanju nesporazuma i stabilizaciji odnosa. Izjava dolazi nakon što se čelnica tajvanske oporbe sastala s kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom u Pekingu.

Raymond Greene, ravnatelj Američkog instituta na Tajvanu, koji funkcionira kao de facto veleposlanstvo SAD-a, rekao je da je dosljedna američka politika podržavati razmjene preko Tajvanskog tjesnaca, piše Reuters. Gostujući u subotu u jednoj tajvanskoj političkoj emisiji, komentirao je posjet Kini čelnice oporbe Cheng Li-wun.

"Ipak, očekujemo i da Kina - odnosno Peking - održi otvorene kanale komunikacije sa svim političkim strankama na Tajvanu, a osobito s vodstvom koje je izabrao tajvanski narod. To je ključno kako bi se izbjegli nesporazumi i stabilizirali odnosi s obje strane tjesnaca", izjavio je Greene na mandarinskom.

"Nadalje, očekujemo da se Kina odrekne prijetnji ili vojnog pritiska na Tajvan. Vjerujem da bi to pridonijelo smirivanju napetosti u tjesnacu", dodao je. Kineski ured za tajvanska pitanja nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Kina se nikada nije odrekla mogućnosti upotrebe sile

Kina, koja demokratski uređen Tajvan smatra svojim teritorijem, nikada se nije odrekla mogućnosti upotrebe sile kako bi otok stavila pod svoju kontrolu. Vlada u Taipeiju odbacuje pretenzije Pekinga na suverenitet.

Peking odbija razgovarati s tajvanskim predsjednikom Lai Ching-teom, kojeg naziva "separatistom". Unatoč tome, kineski predsjednik Xi Jinping sastao se u petak s Cheng Li-wun, predsjednicom najveće tajvanske oporbene stranke Kuomintang, tijekom posjeta koji je ona opisala kao mirovnu misiju. Kineska vojska svakodnevno provodi operacije oko Tajvana, a te su se aktivnosti nastavile i za vrijeme boravka Cheng u Kini.

"SAD podržava dijalog, ali on ne može zamijeniti politiku odvraćanja"

Greene je naglasio da, iako Sjedinjene Države podržavaju dijalog, on ne može zamijeniti politiku odvraćanja. "Mislim da tu nema proturječja, jer ako postoji dovoljna sposobnost odvraćanja, to će dovesti do ravnopravnijeg dijaloga", pojasnio je.

"Postoje tri načina za rješavanje nesuglasica u tjesnacu: prvi je dijalog, drugi je prisila, a treći je rat. Stoga, ako Tajvan može osigurati dovoljnu sposobnost odvraćanja, opcija rata može se isključiti", zaključio je.