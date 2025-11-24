Xi Trumpu: "Povratak Tajvana ključan je za poslijeratni poredak"

Kineski predsjednik Xi Jinping je u telefonskom pozivu u ponedjeljak američkom kolegi Donaldu Trumpu rekao da je "povratak" Tajvana u sastav Kine ključan dio poslijeratnog međunarodnog poretka, izvijestila je državna novinska agencija Xinhua.
"Kina i Sjedinjene Države su se nekoć borili rame uz rame protiv fašizma i militarizma, a sada bi trebali surađivati kako bi zaštitili ishode Drugog svjetskog rata", citirala je novinska agencija Xija Jinpinga.
Dužnosnik Bijele kuće je potvrdio da su Trump i Xi razgovarali telefonom, no nije pružio nikakve pojedinosti.
Kina smatra Tajvan dijelom svog teritorija te nije isključila mogućnost korištenja sile kako bi preuzela kontrolu nad njim iako otočka vlada odbacuje svojatanje Pekinga i tvrdi da isključivo narod Tajvana može odlučivati o vlastitoj budućnosti.
Kina se našla u najvećoj diplomatskoj krizi s Japanom u više od 10 godina nakon što je japanska premijerka Sanae Takaichi ovog mjeseca rekla da bi eventualan kineski napad na demokratski Tajvan mogao dovesti do vojnog odgovora Tokija.
Xi i Donald Trump sastali su se u Južnoj Koreji 30. listopada nakon višemjesečnih trgovinskih napetosti izazvanih Trumpovim carinskim politikama.
Kina je otada nastavila kupovati američku soju i zaustavila proširenje svojih ograničenja na izvoz rijetkih minerala dok je SAD snizio carine na kinesku robu.
Xi je rekao da su se kinesko-američki odnosi stabilizirali i poboljšali od njihovog sastanka.
"Činjenice ponovo pokazuju da od suradnje obje strane imaju koristi, a da sukobljavanje šteti objema", rekao je Trumpu, pozivajući dvije zemlje da zadrže pozitivan zamah i prošire suradnju.
Dvojica čelnika su također raspravljala o ratu u Ukrajini, pri čemu je Xi ponovio da Kina podupire sve napore koji vode prema miru te pozvao sve strane da izglade nesporazume.
