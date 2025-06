Andrijanić: Tusk će s Nawrockim imati velikih problema, pitanje hoće li izdržati do kraja mandata

"Međutim, ne, oni su svi jedinstveno glasali za potporu Tusku, uključujući i neke koji su bili vrlo glasni u kritici Tuska ovih dana, a koji su nakon pobjede Nawrockog govorili da koalicija ne funkcionira, da je njezin status u javnosti jako loš. Ankete nakon godinu i pol pokazuju 30-32 posto javne potpore, koliko je vlada PiS-a imala nakon 8 godina," ističe Andrijanić, no, kaže, dogodilo se to što se dogodilo u Sejmu, "No, ono što je potpuno jasno je da napetosti u toj koaliciji s ovim neće završiti te da su problemi za Tuska tek počeli. On će imati velikih problema s novim predsjednikom Nawrockim, mnogo većih no što je imao s dosadašnjim predsjednikom Dudom, koji je također bio kandidat konzervativnog tabora, odnosno stranke Pravo i Pravda."