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Nova epizoda AI Central Point

AI i turizam: Hoće li naš sljedeći odmor planirati umjetna inteligencija?

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N1 Info
|
05. lip. 2026. 11:46
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AI i turizam
N1

Dok većina ljudi umjetnu inteligenciju još uvijek povezuje s chatbotovima i generiranjem sadržaja, jedna od industrija u kojoj bi njezin utjecaj mogao biti najvidljiviji već u sljedećih nekoliko godina jest upravo turizam.

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Kako će izgledati putovanja u svijetu u kojem AI poznaje naše navike, preferencije, budžet, omiljene restorane i destinacije bolje nego što ih poznajemo sami? Hoće li budući turist još uvijek pretraživati desetke web stranica ili će jednostavno svom digitalnom asistentu reći: „Želim pet dana odmora, dobro vino, mir i budžet od 1.500 eura“ – a umjetna inteligencija će odraditi sve ostalo?

U novoj epizodi emisije AI Central Point, posvećenoj temi umjetne inteligencije i turizma, o tim su pitanjima razgovarali Goran Mrvoš, osnivač i direktor tvrtke Infosit, te Luka Miškić, direktor prodaje kompanije Algorise.

Iako se često govori o tome kako će AI zamijeniti određene procese, gosti emisije istaknuli su zanimljivu tezu – najveća promjena možda neće biti u hotelima, turističkim agencijama ili destinacijama, nego u samim gostima. Već danas dio putnika koristi AI alate za planiranje putovanja, a razvoj osobnih AI agenata mogao bi potpuno promijeniti način na koji donosimo odluke, rezerviramo smještaj i doživljavamo destinacije.

Razgovaralo se i o tome može li umjetna inteligencija pomoći gradovima poput Dubrovnika u upravljanju gužvama, hoće li personalizacija usluge postati novi standard te gdje se nalazi granica između korisne personalizacije i narušavanja privatnosti.

Posebno zanimljiv dio emisije bio je posvećen Hrvatskoj i pitanju može li zemlja koja desetljećima živi od turizma razvijati vlastita AI rješenja za globalno tržište ili će prvenstveno koristiti tehnologije koje dolaze iz najvećih svjetskih AI kompanija.

I dok se stručnjaci slažu da je gotovo nemoguće predvidjeti kako će točno izgledati turistička industrija za pet godina, jedno je sigurno – umjetna inteligencija više nije tema budućnosti. Ona već danas mijenja način na koji putujemo, planiramo i komuniciramo, a turizam je tek na početku te transformacije.

Cijelu emisiju pogledajte na platformama AI Central Pointa i N1 televizije.

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Teme
ai i turizam goran mrvoš luka miškić aco momčilović ai central point

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