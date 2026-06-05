AI i turizam: Hoće li naš sljedeći odmor planirati umjetna inteligencija?

Kako će izgledati putovanja u svijetu u kojem AI poznaje naše navike, preferencije, budžet, omiljene restorane i destinacije bolje nego što ih poznajemo sami? Hoće li budući turist još uvijek pretraživati desetke web stranica ili će jednostavno svom digitalnom asistentu reći: „Želim pet dana odmora, dobro vino, mir i budžet od 1.500 eura“ – a umjetna inteligencija će odraditi sve ostalo?