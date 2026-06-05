Također se narugao Putinu, rekavši da su se Rusi umorili i od njega i od rata. Rusija, koja je izvršila invaziju 2022. godine, zahtijeva od Ukrajine povlačenje iz njezine istočne regije Donbasa, čiji velik dio kijevska vojska još uvijek kontrolira, što je za nju preduvjet za mirovne pregovore.