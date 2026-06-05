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PRONALAZAK DROGE

Drama u Makarskoj: Policajce udarila i ugrizla pa se dala u bijeg

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N1 Info
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05. lip. 2026. 12:17
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PIXSELL
Antonio Jakus/PIXSELL

Prava drama odvijala se u Makarskoj nakon što je policija tijekom postupanja zbog droge uhitila 26-godišnjakinju koja je pružala otpor, pokušala pobjeći te napala policijske službenike.

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Sve je počelo kada je kod 30-godišnjaka pronađena manja količina droge, zbog čega je policija posumnjala da se opojna sredstva nalaze i u stanu koji koristi zajedno s 26-godišnjom sustanarkom u Ulici kipara Meštrovića.

Prema policijskom izvješću, žena je tijekom postupanja vrijeđala policajce i pokušala pobjeći iz stana.

Nakon što se oglušila na njihove naredbe, uhićena je uz uporabu sredstava prisile. Tijekom pružanja aktivnog otpora pala je zajedno s policijskim službenicima na asfalt, pri čemu su svi zadobili lakše ozljede.

Šou u postaji

Pretragom stana policija je pronašla i oduzela 5,1 gram marihuane, jedan joint, manju količinu diazepama i ecstasyja te 2,20 grama psilocibinskih gljiva, javlja Slobodna Dalmacija.

Incident se nastavio i u policijskoj postaji, gdje je 26-godišnjakinja nastavila agresivno ponašanje udarajući rukama i nogama po vratima prostorije.

Prilikom nove intervencije policije udarila je policajku u glavu, a policajca ugrizla za ruku te ga lakše ozlijedila.

Protiv 26-godišnjakinje provedeno je kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo prisile prema službenoj osobi, a uz kaznenu prijavu bit će predana pritvorskom nadzorniku.

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Teme
droga makarska napad na policajce napadač na policajca

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