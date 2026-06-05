PRONALAZAK DROGE
Drama u Makarskoj: Policajce udarila i ugrizla pa se dala u bijeg
Prava drama odvijala se u Makarskoj nakon što je policija tijekom postupanja zbog droge uhitila 26-godišnjakinju koja je pružala otpor, pokušala pobjeći te napala policijske službenike.
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Sve je počelo kada je kod 30-godišnjaka pronađena manja količina droge, zbog čega je policija posumnjala da se opojna sredstva nalaze i u stanu koji koristi zajedno s 26-godišnjom sustanarkom u Ulici kipara Meštrovića.
Prema policijskom izvješću, žena je tijekom postupanja vrijeđala policajce i pokušala pobjeći iz stana.
Nakon što se oglušila na njihove naredbe, uhićena je uz uporabu sredstava prisile. Tijekom pružanja aktivnog otpora pala je zajedno s policijskim službenicima na asfalt, pri čemu su svi zadobili lakše ozljede.
Šou u postaji
Pretragom stana policija je pronašla i oduzela 5,1 gram marihuane, jedan joint, manju količinu diazepama i ecstasyja te 2,20 grama psilocibinskih gljiva, javlja Slobodna Dalmacija.
Incident se nastavio i u policijskoj postaji, gdje je 26-godišnjakinja nastavila agresivno ponašanje udarajući rukama i nogama po vratima prostorije.
Prilikom nove intervencije policije udarila je policajku u glavu, a policajca ugrizla za ruku te ga lakše ozlijedila.
Protiv 26-godišnjakinje provedeno je kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo prisile prema službenoj osobi, a uz kaznenu prijavu bit će predana pritvorskom nadzorniku.
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