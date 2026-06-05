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Preventivne mjere

VIDEO / Dron eksplodirao u luci NATO članice, nema žrtava

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Hina
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05. lip. 2026. 11:42
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A picture taken on December 7 2022 shows cranes at Constanta's harbour. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)
AFP/THOMAS SAMSON

Rumunjsko ministarstvo obrane priopćilo je da se u petak ujutro u rumunjskoj crnomorskoj luci Constanta, u blizini naftnog terminala, samodetonirao pomorski dron, tipa koji se koristi u ratu u susjednoj Ukrajini, pri čemu nije bilo žrtava.

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Luka je evakuirana, stanovnici rumunjske crnomorske obale upozoreni su da se sklone, a dva helikoptera nadziru područje u potrazi za daljnjim dronovima, rekao je zamjenik ministra unutarnjih poslova Raed Arafat.

„Sada znamo da postoji rizik od samodetonacije, evakuirali smo se u slučaju da ima još dronova“, rekao je Arafat. „Ne paničarimo, mjere su isključivo preventivne.“

Eksplozija se dogodila tjedan dana nakon što se ruski dron srušio na stambenu zgradu u jugoistočnom rumunjskom gradu Galaći, blizu granice s Ukrajinom, ozlijedivši dvije osobe - prvi put u rusko-ukrajinskom ratu da je dron pogodio gusto naseljeno područje u NATO državi.

Rumunjska, članica NATO-a i Europske unije, dijeli granicu od 650 km s Ukrajinom i prijavila je 28 upada ruskih dronova u njezin zračni prostor otkako je Moskva počela napadati ukrajinske luke na Dunavu, priopćilo je ministarstvo obrane.

Još tri pomorska drona pronađena su na rumunjskoj obali nakon eksplozije u luci Constanta, izvijestila je u petak novinska web stranica Digi24, pozivajući se na neimenovane izvore.

Pomorski dron vrsta je oružja koje se koristi u ratu u Ukrajini i nije dio opreme rumunjske vojske, dodaje se u priopćenju.

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dron rumunjska

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