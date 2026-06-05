ZET najavio izmjene u u tramvajskom i autobusnom prometu tijekom vikenda

Patrik Macek/PIXSELL

Zbog održavanja Povorke ponosa i Antunovskog hoda mladih ali i drugih manifestacija, u Zagrebu će tijekom vikenda vrijediti posebna regulacija tramvajskog i autobusnog prometa, izvijestili su u petak iz Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET).

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U subotu, 6. lipnja, u poslijepodnevnim satima bit će na snazi izmjene tramvajskog prometa zbog održavanja Povorke ponosa od 15.10 do 17 sati te zbog Antunovskog hoda mladih.

Tijekom Povorke ponosa tramvajski promet bit će obustavljen Savskom cestom sjeverno od Vodnikove ulice, Frankopanskom, Ilicom od Črnomerca do Trga bana Jelačića, Jurišićevom ulicom, Zrinjevcem i Ulicom Franje Račkoga. Za vrijeme obustave tramvajskog prometa, na relaciji Črnomerec - Zapadni kolodvor prometovat će izvanredna autobusna linija, priopćio je ZET.

Za vrijeme kretanja hodočasnika 8. Antunovskog hoda mladih promet će se obustavljati u etapama od 16 do 19.30 sati - Maksimirskom, Vlaškom, Draškovićevom, Jurišićevom, Zrinjevcem, Ribnjakom, Ksaverskom cestom, Trgom bana J. Jelačića, Frankopanskom, Savskom (sjeverno od Vodnikove), Ulicom Republike Austrije i Ilicom do Črnomerca.

Za vrijeme obustave tramvajskog prometa, na relaciji Kaptol - Mihaljevac prometovat će izvanredna autobusna linija.

U nedjelju, 7. lipnja, od 7 do 18 sati bit će obustavljen tramvajski promet Ilicom na dionici od Frankopanske ulice do Ulice Republike Austrije zbog održavanja festivala "Q'ART".

Tramvajske linije 6 i 11 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera.

Izmjene se očekuju i u autobusnom prometu u istočnom dijelu grada zbog održavanja autoslalom utrke "Dani Dubrave". Privremena regulacija bit će na snazi u nedjelju od 6 do 21 sat.