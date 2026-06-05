Bivši ruski špijun šokirao prognozom: "Bit ćemo u ratu još desetljećima"

Tijekom panela pod nazivom „Glavne prijetnje Rusiji u drugom kvartalu 21. stoljeća“, Bezrukov je sugerirao da bi sukob mogao poprimiti različite oblike – od otvorenog rata do onoga što je nazvao „puzajućim ratom“ koji bi se širio različitim regijama i obilježio živote „dviju generacija“ koje će praktički odrastati u ratnim okolnostima.