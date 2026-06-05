Andrej Bezrukov
Bivši ruski špijun šokirao prognozom: "Bit ćemo u ratu još desetljećima"
Andrej Bezrukov, umirovljeni pukovnik ruske vanjske obavještajne službe i savjetnik izvršnog direktora Rosnjefta Igora Sečina, izjavio je u srijedu na Međunarodnom gospodarskom forumu u Sankt Peterburgu da će Rusija vjerojatno ostati u stanju rata i uključena u globalne sukobe najmanje sljedeća dva desetljeća.
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Prema Bezrukovu, savjetniku čelnika naftnog diva Rosnjefta i bivšem pukovniku ruske Vanjske obavještajne službe (SVR), Rusiju očekuje dugotrajno razdoblje rata i globalnog sučeljavanja koje bi moglo trajati "nekoliko desetljeća“.
Govoreći u srijedu na Međunarodnom gospodarskom forumu u Sankt Peterburgu, Bezrukov je rekao da bi Rusi trebali prihvatiti činjenicu da zemlja ulazi u eru dugotrajnog sukoba, piše Kyiv Post.
"Moramo priznati da ćemo u godinama koje dolaze, možda i nekoliko desetljeća, biti u stanju rata“, rekao je.
Glavni ruski gospodarski forum otvoren je u srijedu pod gustim oblakom crnog dima nakon što su ukrajinski napadi pogodili energetske i vojne objekte u Sankt Peterburgu, narušivši sliku gospodarske otpornosti koju Kremlj nastoji promovirati.
Napadi dugog dometa dogodili su se upravo u trenutku kada se oko 20.000 sudionika iz 130 zemalja okupilo na trodnevnom poslovnom skupu koji Kremlj organizira svake godine, a koji se često naziva „ruskim Davosom“.
Tijekom panela pod nazivom „Glavne prijetnje Rusiji u drugom kvartalu 21. stoljeća“, Bezrukov je sugerirao da bi sukob mogao poprimiti različite oblike – od otvorenog rata do onoga što je nazvao „puzajućim ratom“ koji bi se širio različitim regijama i obilježio živote „dviju generacija“ koje će praktički odrastati u ratnim okolnostima.
Bezrukov tvrdi da se Rusija trenutno nalazi na „prvom vrhuncu svjetskog rata“ te predviđa drugi val globalnog sučeljavanja usporediv s dvama svjetskim ratovima 20. stoljeća. Smatra da bi buduća eskalacija mogla izbiti u Aziji, a nedavne globalne krize vidi kao dokaz promjene ravnoteže moći u svijetu.
"Hegemon više nije hegemon“, rekao je, misleći na Sjedinjene Američke Države, te pritom predvidio nove sukobe u budućnosti.
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