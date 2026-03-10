Anthropic tuži Pentagon

Anthropic je u ponedjeljak podnio tužbu protiv Pentagona jer ga je stavio na crnu listu nacionalne sigurnosti, čime je eskalirala bitka te tvrtke za razvoj umjetne inteligencije s američkom vojskom oko ograničenja korištenja njihove tehnologije.
Anthropic je u svojoj tužbi naveo da je oznaka da je tvrtka "rizik za lanac opskrbe" nezakonita i da krši njihova prava na slobodu govora i pravičan postupak. U tužbi saveznom sudu u Kaliforniji zatraženo je od suca da poništi oznaku i spriječi savezne agencije da je provode.
„Ove su akcije bez presedana i nezakonite. Ustav ne dopušta vladi da koristi svoju ogromnu moć kažnjavanja tvrtke zbog njena prava na slobodu govora“, priopćila je tvrtka koja je razvila popularni civilni model umjetne inteligencije Claude.
Pentagon je u četvrtak Anthropicu dodijelio formalnu oznaku rizika u lancu opskrbe. Ministar obrane Pete Hegseth obilježio je tako Anthropic nakon što je taj startup odbio ukloniti zaštitne ograde protiv korištenja svoje umjetne inteligencije za autonomno oružje ili nadzor stanovništva.
Axios je u ponedjeljak izvijestio da Bijela kuća priprema izvršnu naredbu kojom se saveznoj vladi formalno nalaže da ukloni Anthropicovu umjetnu inteligenciju iz svojih operacija.
Sukob se smatra testom moći američke vlade nad poslovanjem, a iznjedrit će i odgovor imaju li vlada ili tvrtke koje proizvode umjetnu inteligenciju posljednju riječ o njezinoj upotrebi.
Umjetna inteligencija i nacionalna sigurnost
Izvršni direktor Dario Amodei rekao je da se ne protivi oružju koje se temelji na umjetnoj inteligenciji, ali vjeruje da trenutačna generacija te tehnologije nije dovoljno dobra da bi bila dovoljno precizna za te svrhe.
Iz Anthropica kažu da čak ni najbolji modeli umjetne inteligencije nisu dovoljno pouzdani za potpuno autonomno oružje i da bi njihovo korištenje u tu svrhu bilo opasno. Tvrtka je također povukla crvenu liniju kod upotrebe radi nadzora Amerikanaca, nazivajući to kršenjem temeljnih prava.
Vladini potezi mogli bi smanjiti prihode Anthropica u 2026. za stotine milijuna ili čak više milijardi dolara u cijelom poslovanju, procijenio je financijski direktor tvrtke Krishna Rao u podnesku sudu.
Skupina od 37 istraživača i inženjera iz OpenAI-a i Googlea podnijela je sudu u ponedjeljak podnesak podrške u prilog Anthropicu. Grupa, u kojoj je i glavni znanstvenik Googlea Jeff Dean, ustvrdila je da bi ovaj slučaj mogao obeshrabriti stručnjake za umjetnu inteligenciju da otvoreno raspravljaju o rizicima i koristima umjetne inteligencije.
"Ušutkavanjem jednog laboratorija, vlada smanjuje potencijal industrije da osmišljava nova rješenja", rekli su zaposlenici, koji su govorili u osobno ime, a ne u ime svojih poslodavaca.
Pentagon je rekao da će američki zakon, a ne privatna tvrtka, odrediti kako braniti zemlju te je inzistirao na punoj fleksibilnosti u korištenju umjetne inteligencije za "bilo koju zakonitu upotrebu", tvrdeći da bi ograničenja Anthropica mogla ugroziti američke živote.
Ministarstvo obrane potpisalo je u protekloj godini ugovore vrijedne do 200 milijuna dolara s glavnim laboratorijima za umjetnu inteligenciju, uključujući Anthropic, OpenAI i Google.
