Arakči: Na iranskom narodu je da izabere svog vođu, ne na Trumpu. Trump: "Neće dugo trajati"

Šef iranske diplomacije Abas Arakči poručio je da je "na iranskom narodu da izabere svog novog vođu" i "nikom drugom", u razgovoru za američku mrežu NBC u nedjelju, tri dana nakon što je Donald Trump zatražio da "bude uključen" u taj izbor.
"Ne dopuštamo nikome da se miješa u naše unutarnje poslove. Na iranskom narodu je da izabere svog novog vođu. (...) To se tiče samo iranskog naroda i nikoga drugog", izjavio je Arakči, dodavši da je "Donald Trump taj koji bi se trebao ispričati" za rat na Bliskom istoku.
"Amerikanci su započeli ovaj rat protiv nas, napali nas, a mi se branimo", kazao je, naglašavajući da iranske rakete ne mogu dosegnuti američki teritorij.
"Očito je da naši projektili ne mogu dosegnuti američko tlo. Ono što možemo učiniti jest napasti američke baze i američke objekte u našoj blizini, koji se nažalost nalaze na teritoriju naših susjednih zemalja."
SAD i Izrael su prošle subote pokrenuli zračne napade na Iran, što je potaknulo Iran da uzvrati udarima na Izrael i nekoliko zaljevskih država, tvrdeći da su gađali američke ciljeve u regiji.
Trump: Novi iranski vrhovni vođa neće “dugo trajati” bez njegova odobrenja
Trump je pak rekao da sljedeći iranski vrhovni vođa “neće dugo trajati” ako Teheran prije toga ne dobije njegovo odobrenje za zamjenu ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, koji je poginuo u zračnom napadu, prenosi Al Jazeera.
“Morat će dobiti odobrenje od nas”, rekao je Trump za ABC News. “Ako ne dobije naše odobrenje, neće dugo trajati.”
Njegovi komentari došli su u trenutku kada je objavljeno da je iransko klerikalno tijelo zaduženo za izbor nasljednika ubijenog vrhovnog vođe Alija Hamneija glasalo te da će uskoro objaviti ime novog vođe.
