Na poskupljenje goriva značajno je utjecao sukob na Bliskom istoku, ali i ruska invazija na Ukrajinu.
Građane od utorka očekuju znatno veće cijene goriva. Litra dizela trebala bi biti skuplja za 24 centa, kao i plavog euro-dizela. Po prosječnom spremniku goriva to je poskupljenje od 12 eura.
Litra benzina poskupljuje 9 centi, prosječan spremnik od 50 litara stajat će 4 i pol eura više.
Tako će benzin stajati 1.55 eura po litri, dizel 1.72 eura, a plavi dizel 1.04 eura po litri.
Vlada će u ponedjeljak održati sjednicu: Dnevnik Nove TV neslužbeno doznaje da se očekuje odluka o regulaciji cijena kako bi spriječili snažan cjenovni udar na građane.
