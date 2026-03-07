Oglas

Vlada priprema sjednicu

Od sljedećeg tjedna stižu veće cijene goriva? Ovo su nove cijene

author
N1 Info
|
07. ožu. 2026. 18:06
Gorivo
Dusko Jaramaz/PIXSELL

Na poskupljenje goriva značajno je utjecao sukob na Bliskom istoku, ali i ruska invazija na Ukrajinu.

Oglas

Građane od utorka očekuju znatno veće cijene goriva. Litra dizela trebala bi biti skuplja za 24 centa, kao i plavog euro-dizela. Po prosječnom spremniku goriva to je poskupljenje od 12 eura.

Litra benzina poskupljuje 9 centi, prosječan spremnik od 50 litara stajat će 4 i pol eura više.

Tako će benzin stajati 1.55 eura po litri, dizel 1.72 eura, a plavi dizel 1.04 eura po litri. 

Vlada će u ponedjeljak održati sjednicu: Dnevnik Nove TV neslužbeno doznaje da se očekuje odluka o regulaciji cijena kako bi spriječili snažan cjenovni udar na građane. 

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Poskupljenje goriva cijena goriva cijene goriva gorivo nafta

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ