Trump: Neće biti dogovora s Iranom osim bezuvjetne predaje

Američki predsjednik Donald Trump je isključio svaku mogućnost diplomatskog sporazuma s Iranom o okončanju sukoba.
"Neće biti dogovora s Iranom osim BEZUVJETNE PREDAJE! Nakon toga i izbora velikog i prihvatljivog Vođe (Vođa), mi i mnogi naši divni i vrlo hrabri saveznici i partneri neumorno ćemo raditi kako bismo Iran vratili s ruba uništenja, čineći ga ekonomski većim, boljim i jačim nego ikad prije. Iran će imati odličnu budućnost. "UČINIMO IRAN PONOVNO VELIKIM (MIGA!).“ - objavio je Trump na društvenoj mreži Truth Social.
Sjedinjene Američke Države i Izrael sedmi dan napadaju Iran, koji uzvraća projektilima diljem Zaljeva. Kraj sukoba se ne nazire, a neke prognoze sugeriraju da će potrajati minimalno nekoliko mjeseci.
