bez diplomatskog sporazuma

Trump: Neće biti dogovora s Iranom osim bezuvjetne predaje

N1 Info
06. ožu. 2026. 15:06
Donald Trump
AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Američki predsjednik Donald Trump je isključio svaku mogućnost diplomatskog sporazuma s Iranom o okončanju sukoba.

"Neće biti dogovora s Iranom osim BEZUVJETNE PREDAJE! Nakon toga i izbora velikog i prihvatljivog Vođe (Vođa), mi i mnogi naši divni i vrlo hrabri saveznici i partneri neumorno ćemo raditi kako bismo Iran vratili s ruba uništenja, čineći ga ekonomski većim, boljim i jačim nego ikad prije. Iran će imati odličnu budućnost. "UČINIMO IRAN PONOVNO VELIKIM (MIGA!).“ - objavio je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Sjedinjene Američke Države i Izrael sedmi dan napadaju Iran, koji uzvraća projektilima diljem Zaljeva. Kraj sukoba se ne nazire, a neke prognoze sugeriraju da će potrajati minimalno nekoliko mjeseci.

Tijek događaja pratimo OVDJE.

Donald Trump

