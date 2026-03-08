Tony Cetinski otkazao koncert u Novom Sadu, oglasila se uprava dvorane: "Izbila je zlonamjernost umjesto ljubavi"

Poručili su da im je žao zbog takvog raspleta i podsjetili da je Cetinski u toj dvorani već nastupao.
Glazbenik Tony Cetinski jutros je svojim objavama na društvenim mrežama potaknuo brojne rasprave. Cetinski je večeras trebao održati koncert u dvorani SPENS-a u Novom Sadu, a nakon brojnih negodovanja domaće publike, koncert je otkazao samo nekoliko sati prije nego što je trebao izaći na pozornicu. "Odluka je pala! Nakon sto sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati..."
Sada se pak oglasila uprava dvorane. Poručili su da im je žao zbog takvog raspleta i podsjetili da je Cetinski u toj dvorani već nastupao, piše srpski Blic. "Iznimno nam je žao što će mnogobrojna publika i obožavatelji Tonija Cetinskog ostati uskraćeni za još jedan glazbeni spektakl. Umjesto da ovo bude noć za pamćenje, osobito na međunarodni praznik Dan žena, svi koji su se radovali ponovnom susretu s glazbenikom, koji je u istoj ovoj dvorani održao nezaboravne koncerte, morat će se zadovoljiti ovom informacijom", poručili su. "Sa žaljenjem konstatiramo da je još jednom umjesto ljubavi, prijateljstva, sporta i mladosti u prvi plan izbila zlonamjernost onih koji su prouzročili ovakvu odluku", dodali su u objavi na društvenim mrežama.
Podsjetimo, piše Večernji, Cetinski je nakon brojnih negodovanja za mišljenje jutros prvo upitao svoje pratitelje. U emotivnom pismu obožavateljima, Cetinski je otkrio kako je tek nedavno saznao da dvorana SPENS za mnoge nosi bolne uspomene iz ratnih devedesetih, navodeći kako je korištena kao zatočenički objekt za civile, žene, djecu i branitelje.
