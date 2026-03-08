Tony Cetinski otkazao koncert u Novom Sadu, oglasila se uprava dvorane: "Izbila je zlonamjernost umjesto ljubavi"

Sada se pak oglasila uprava dvorane. Poručili su da im je žao zbog takvog raspleta i podsjetili da je Cetinski u toj dvorani već nastupao, piše srpski Blic. "Iznimno nam je žao što će mnogobrojna publika i obožavatelji Tonija Cetinskog ostati uskraćeni za još jedan glazbeni spektakl. Umjesto da ovo bude noć za pamćenje, osobito na međunarodni praznik Dan žena, svi koji su se radovali ponovnom susretu s glazbenikom, koji je u istoj ovoj dvorani održao nezaboravne koncerte, morat će se zadovoljiti ovom informacijom", poručili su. "Sa žaljenjem konstatiramo da je još jednom umjesto ljubavi, prijateljstva, sporta i mladosti u prvi plan izbila zlonamjernost onih koji su prouzročili ovakvu odluku", dodali su u objavi na društvenim mrežama.