Australija u žalosti zbog 15 ubijenih na plaži u Sydneyju

U Australiji je dan žalosti u ponedjeljak nakon antisemitskog napada u nedjelju u kojem su otac i sin otvorili vatru na oko tisuću okupljenih na plaži u Sydneyu za židovski blagdan Hanuke, pri čemu su usmrtili 15 ljudi, uključujući i dijete, i ranili njih 42.

Na ovoj kultnoj plaži popularnoj među Australcima i turistima iz cijelog svijeta, osobne stvari još uvijek leže na krvavom pijesku, dvadesetak sati nakon 10-minutnog masakra koji je šokirao tu veliku zemlju u Oceaniji, kao i cijeli svijet.

„Ono čemu smo svjedočili jučer bio je čin čistog zla, antisemitizma i terorizma“, izjavio je premijer Anthony Albanese polažući cvijeće na mjestu događaja na pacifičkoj obali.

Australija, kojoj je ovo prvi takav masakr od 1996., spustila je zastave na pola koplja po odluci Albanesea, koji je predložio i još stroži zakon o kontroli oružja.

Već u nedjelju osudio je „ciljani napad na australske Židove prvog dana Hanuke“, devetodnevnog židovskog festivala svjetla u prosincu. Izjavio je da je napad bio usmjeren na „sve Australce“.

Načelnik lokalne policije Mal Lanyon rekao je da je „otkrivena improvizirana eksplozivna napravu u automobilu povezanom s preminulim počiniteljem“, jednim od dvojice napadača, ocem, kojeg je ubila policija.

A njegov sin, teško ranjen, bio je predmet istrage australske obavještajne službe iz 2019. zbog veza s džihadističkom skupinom Islamskom državom (IS), otkrila je australska javna televizija ABC.

Napadači su bili Sadžid Akram (50), koji je 1998. ušao u Australiju s vizom i koji je imao dozvolu za nošenje šest komada vatrenog oružja, i njegov sin Naved Akram (24) rođen u toj zemlji, prema policiji u Novom Južnom Walesu, državi čiji je glavni grad Sydney.

Oca su ubili policajci, a sin je hospitaliziran u kritičnom stanju, prema policiji i tisku.

"Heroji"

Premijer Albanese i američki predsjednik Donald Trump pohvalili su "heroje" koji su intervenirali u nedjelju.

Viralna snimka koja kruži društvenim mrežama prikazuje muškarca na parkiralištu kako juri za napadačem, hvata ga i razoružava, a onda pušku uperi u njega i potjera ga.

Mnogi svjetski čelnici oštro su osudili napad u kojem je ubijeno 15 ljudi, od desetogodišnje djevojčice do 87-godišnje osobe. Poginuli su i 27-godišnji Francuz Dan Elkayam, 41-godišnji rabin rođen u Londonu Eli Schlanger i Alex Kleytman koji je preživio holokaust i rođen je u Ukrajini.

Najmanje 42 osobe su ozlijeđene.

Donald Trump osudio je napad kao "očito antisemitski".

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da "Europa stoji uz Australiju i židovske zajednice diljem svijeta".

Niz manjih antisemitskih napada sije strah među australskim Židovima već više od dvije godine, a Canberra je optužila Teheran da stoji iza dva od njih i protjerala iranskog veleposlanika prije četiri mjeseca.