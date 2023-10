Biden: SAD je sposoban vojno pomagati i Ukrajini i Izraelu, mi smo najmoćnija zemlja u povijesti

Podijeli :

AFP

Sjedinjene Države sposobne su vojno podupirati i Ukrajinu i Izrael, rekao je predsjednik Joe Biden za mrežu CBS u razgovoru koji će se emitirati u nedjelju navečer.

“Mi smo Sjedinjene Države, zaboga, najmoćnija zemlja u svijetu – i ne samo u svijetu, nego u svjetskoj povijesti”, rekao je Biden odgovarajući na pitanje jesu li ratovi u Izraelu i u Ukrajini prevelik teret za SAD.

“Možemo se brinuti za oba i uz to održavati našu sveukupnu međunarodnu obranu”, rekao je Biden. “Sposobni smo za to i to nam je dužnost”, dodao je, opisavši SAD kao “bitnu naciju”.

Biden upozorio Iran: “Budite oprezni!”

“Ako nećemo mi, tko će?”, upitao je predsjednik u razgovoru koji je snimljen u petak.

Nakon ruske invazije na Ukrajinu, SAD je osigurao pomoć vrijednu 44 milijarde dolara. Izrael redovito prima milijarde dolara vojne pomoći, a dobar dio toga troši se na rakete.

Biden je nedavno najavio da će od Kongresa zatražiti dodatnu pomoć za Izrael. Pripremljen je i zahtjev za pomoć Ukrajini, ali je Zastupnički dom trenutno u blokadi jer nema predsjednika.

