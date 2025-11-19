Axios: Bijela kuća s Rusima u tajnosti dogovara plan od 28 točaka za kraj rata

Riječ je o planu od 28 točaka inspiriranom planom američkog predsjednika Donalda Trumpa za prekid vatre u Gazi, izvijestila je novinska agencija. Slično planu za Gazu, prijedlog bi se sastojao od "mira u Ukrajini, sigurnosnih jamstava, sigurnosti u Europi i budućih odnosa SAD-a s Rusijom i Ukrajinom", izvijestio je Axios, pozivajući se na izvore.