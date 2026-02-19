PRETJERAN PRITISAK
Bijela kuća odgovorila Zelenskom nakon šokantnog prekida mirovnih pregovora
Bijela kuća uzvratila je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom nakon što je optužio SAD da vrši pretjeran pritisak na Kijev
Zelenski: Trumpovo inzistiranje "nije fer"
Zelenski je poručio da inzistiranje Donalda Trumpa da Ukrajina mora postići kompromis 'nije fer', i to uoči trilateralnih pregovora u Ženevi, a oni su u srijedu naglo završili nakon samo dva sata.
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da Trump smatra kako je rat bio "vrlo nepravedan, ne samo za Ruse i Ukrajince koji su izgubili živote, nego i za američki narod i američke porezne obveznike koji su plaćali račun za ovaj ratni napor prije nego što ga je predsjednik Trump zaustavio'"
Obje strane poručile su da su spremne nastaviti mirovne pregovore u budućnosti, iako zasad nije poznato kada i gdje bi se oni mogli održati, prenosi Independent.
Ukrajinski predsjednik izrazio je nezadovoljstvo izostankom konkretnog napretka u Ženevi, naglasivši da 'osjetljiva politička pitanja' i potreba za kompromisom nisu adekvatno riješeni. "Od danas ne možemo reći da je rezultat dovoljan", rekao je.
Zelenski: Ukrajina neće ustupiti teritorij
Ponovno je Zelenski poručio da Ukrajina neće prepustiti teritorij Rusiji niti se povući s područja koja trenutačno kontrolira.
U intervjuu s Piersom Morganom upozorio je da je obrana Donbasa plaćena razornim ljudskim gubicima. 'Tisuće, deseci tisuća Ukrajinaca ubijeni su braneći ovaj dio Ukrajine', rekao je Zelenski te istaknuo: 'Moramo shvatiti da je Donbas dio naše neovisnosti. Dio je naših vrijednosti. Ne radi se o zemlji. Ne radi se samo o teritorijima. Radi se o ljudima.'
Dodao je da su pregovarači postigli veći napredak u tehničkim raspravama o nadzoru mogućeg prekida vatre nego u političkim pitanjima, naglasivši da bi svako trajno rješenje zahtijevalo čvrsta sigurnosna jamstva i sudjelovanje europskih zemalja.
'Ukrajinci su iscrpljeni'
'Kada govorimo o sigurnosnim jamstvima, mislimo na snažna jamstva da će ostatak svijeta – ili neke zemlje – biti spremne odgovoriti ako ili kada se Putin vrati sa svojom agresijom', rekao je, referirajući se na Vladimira Putina.
Ukrajince je opisao kao iscrpljene nakon gotovo četiri godine rata punog intenziteta, ali je ustvrdio da je zemlja ostala ujedinjena, podsjetivši na nacionalnu mobilizaciju servisnih timova nakon zimskih napada na energetsku infrastrukturu.
U istom intervjuu Zelenski je kritizirao ono što je nazvao 'dvostrukim standardima' u međunarodnom sportu. Kao primjer naveo je diskvalifikaciju ukrajinskog skeletonca Vladislava Heraskeviča na Zimskim olimpijskim igrama te osudio odluku Međunarodnog paraolimpijskog odbora da ruskim i bjeloruskim sportašima dopusti nastup pod vlastitim zastavama na Paraolimpijskim igrama sljedećeg mjeseca.
