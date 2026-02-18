Olujić: Gotovo je nevjerojatno da se mi Hrvati sramimo antifašizma, time se trebamo ponositi

"U međuvremenu svjedočimo nizu javnih istupa, kako samog DP-a, kako njegovog predsjednika, gospodina Penave, koji je izjavio da se ne osjeća odgovornim jer on sam nije pjevao i nije veličao Antu Pavelića. Isto tako, Stipo Mlinarić Ćipe je sinoć, gle čudom, izjavio kako Dabro nigdje nije spomenuo poglavnika Pavelića. Ja sam se susreo s tom pjesmom u 70-ima, svi smo znali, misli se o Anti Paveliću, najvećem hrvatskom zlikovcu, izdajniku, kvislingu i najvećem hrvatskom ratnom zločincu", kaže Olujić.