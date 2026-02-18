VELIKI INTERVJU
Zelenski prozvao Trumpa: Nije pošteno to što traži od nas, Ukrajinci to nikada ne bi oprostili!
Ukrajinski narod odbacio bi mirovni sporazum koji bi podrazumijevao jednostrano povlačenje Ukrajine iz istočne regije Donbas i njezino prepuštanje Rusiji, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski.
Dok je Zelenski razgovarao za Axios, ukrajinski i ruski pregovarači sastajali su se u Ženevi na trećoj rundi izravnih pregovora. Glavno prijeporno pitanje je kontrola nad Donbasom, od kojeg je oko deset posto teritorija i dalje pod ukrajinskom kontrolom.
Zelenski je rekao da su mu američki posrednici Steve Witkoff i Jared Kushner prenijeli kako Rusija doista želi okončati rat te da bi uoči pregovora trebao koordinirati sa svojim pregovaračkim timom polazeći od te pretpostavke. No istaknuo je da je osobno znatno pesimističniji. Witkoffu i Kushneru poručio je i da ga ne bi trebali pokušavati prisiliti da promovira viziju mira koju bi njegovi građani doživjeli kao "neuspješnu priču".
Zelenski je ocijenio da nije pravedno to što američki predsjednik Donald Trump javno poziva Ukrajinu, a ne Rusiju, na ustupke radi postizanja mira. Ustvrdio je da je Trumpu možda lakše vršiti pritisak na Ukrajinu nego na znatno veću Rusiju, ali da se trajni mir ne može postići tako da se "Putinu da pobjeda". Trump je posljednjih dana u dva navrata poručio da je na Zelenskom da učini ustupke. "Nadam se da je to samo njegova taktika, a ne konačna odluka", rekao je Zelenski za Axios.
Istodobno je zahvalio Trumpu na mirovnim naporima te istaknuo da njegovi razgovori s Kushnerom i Witkoffom ne uključuju vrstu javnog pritiska kakav koristi Trump. "Poštujemo se", rekao je Zelenski, dodavši da nije osoba koja lako popušta pod pritiskom.
Zelenski je ponovio da je najbolji način za postizanje pomaka oko teritorijalnog pitanja izravan susret s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kazao je da je svom timu naložio da u Ženevi pokrene pitanje mogućeg sastanka na razini čelnika.
Američki prijedlog i ukrajinski uvjeti
Američki posrednici predložili su da se ukrajinske snage povuku s dijelova Donbasa koje trenutno drže te da to područje postane demilitarizirana "slobodna ekonomska zona". Washington zasad nije zauzeo stav o tome pod čijim bi suverenitetom to područje bilo.
Zelenski je spreman razgovarati o povlačenju trupa, ali traži da se i ruske snage povuku na jednaku udaljenost te odbacuje ruske tvrdnje o suverenitetu nad tom zonom. Naveo je da su ruski dužnosnici tijekom druge runde pregovora obećali konzultirati Moskvu i vratiti se s detaljnim stavom o teritorijalnom pitanju.
U 37-minutnom telefonskom intervjuu Zelenski je podsjetio da su Washington i Kijev suglasni da svaki sporazum mora biti potvrđen na referendumu u Ukrajini. Ako bi sporazum uključivao jednostavno povlačenje Ukrajine iz Donbasa, što bi značilo odricanje od suvereniteta i državljanstva ljudi koji ondje žive, uvjeren je da bi takav prijedlog bio odbijen.
"Emocionalno, ljudi to nikada neće oprostiti. Nikada. Neće oprostiti meni, neće oprostiti Sjedinjenim Državama", rekao je Zelenski, dodajući da Ukrajinci "ne mogu razumjeti zašto" bi se od njih tražilo da se odreknu dodatnog teritorija. "To je dio naše zemlje, svi ti građani, zastava, zemlja", poručio je.
S druge strane, smatra da bi građani prihvatili sporazum koji bi samo zamrznuo postojeće linije bojišnice u Donbasu, kao što je planirano u još dvije regije u kojima Rusija drži teritorij. "Mislim da bi ljudi podržali takav dokument na referendumu, ako u njemu bude stajalo da ostajemo tamo gdje jesmo na liniji razdvajanja. To je moje mišljenje", rekao je.
Rusija, međutim, inzistira na tome da će preuzeti cijeli Donbas, bilo pregovorima bilo silom. Rješavanje tog spora na način prihvatljiv objema stranama glavni je fokus Witkoffa i Kushnera u ovotjednim razgovorima.
Zastoj u političkim razgovorima
Rusko izaslanstvo u međuvremenu je dobilo novog čelnika, Putinova savjetnika Vladimira Medinskog. Zelenski strahuje da bi, zbog promjene vodstva, ruska strana mogla pokušati pretvoriti pregovore u formalni susret bez stvarnog napretka ili se vratiti na početak kako bi Rusiji kupila vrijeme na bojištu. Istaknuo je i da Medinski, poput Putina, voli filozofirati o "povijesnim korijenima" rata.
"Nemamo vremena za sve te gluposti. Moramo odlučiti i moramo završiti rat", rekao je Zelenski.
Iako politički dijalog napreduje sporo, Zelenski je ocijenio da su vojni razgovori između dviju strana u Abu Dhabiju bili produktivniji. Prema njegovim riječima, strane su se u velikoj mjeri usuglasile o mehanizmu pod američkim vodstvom za nadzor eventualnog prekida vatre uz pomoć dronova. Ukrajina želi uključivanje europskih zemalja u taj mehanizam, no Rusija se tome protivi.
Prema informacijama dvaju izvora upućenih u pregovore, vojna skupina Rusije i Ukrajine u utorak je u Ženevi nastavila bilježiti određeni napredak, dok su politički pregovori zapeli zbog stajališta koja je iznio Medinski. Jedan od izvora naveo je da su Rusi prigovarali nedavnim javnim izjavama Zelenskog te tvrdili da ukrajinski predsjednik ne pregovara ozbiljno, nego pokušava ojačati svoju popularnost uoči mogućih izbora.
Mogući izbori i referendum
Zelenski je rekao da ništa još nije dogovoreno, ali da je moguće da se novi predsjednički izbori održe istodobno s referendumom. U rujnu je za Axios izjavio da će se nakon završetka rata povući iz politike. U najnovijem intervjuu sugerirao je, međutim, da bi se izbori mogli održati tijekom krhkog primirja te da bi se u takvom scenariju mogao kandidirati. "Ovisit će o ljudima. Vidjet ćemo što žele", rekao je.
Dodao je da je Rusija zasad pristala samo na jednodnevni prekid vatre kako bi Ukrajina organizirala i provela nacionalno glasanje, umjesto 60 dana koliko, prema njegovu mišljenju, treba za pripremu izbora i referenduma. Takvo rusko stajalište ocijenio je apsurdnim i mogućim pokazateljem da Moskva nije spremna na istinski mir.
