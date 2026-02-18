Zelenski je ocijenio da nije pravedno to što američki predsjednik Donald Trump javno poziva Ukrajinu, a ne Rusiju, na ustupke radi postizanja mira. Ustvrdio je da je Trumpu možda lakše vršiti pritisak na Ukrajinu nego na znatno veću Rusiju, ali da se trajni mir ne može postići tako da se "Putinu da pobjeda". Trump je posljednjih dana u dva navrata poručio da je na Zelenskom da učini ustupke. "Nadam se da je to samo njegova taktika, a ne konačna odluka", rekao je Zelenski za Axios.