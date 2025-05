Bivši potpredsjednik SAD-a: Pustite Rusiju da proguta Ukrajinu, Poljsku, Balkan...

Tijekom intervjua, Quaylea je također zbunila Trumpova strategija s carinama. "To nazivate strategijom?“ rekao je. "Ne mislim da je to strategija. Toliko je odozgo prema dolje. Ili je to teorija ludog čovjeka, ili je to golema nesposobnost, ili možda nešto između. ... Morat ćemo pričekati i vidjeti. Kratkoročno, neće biti velikog učinka, ali dugoročno, kapitalna ulaganja se odgađaju, opskrbni lanci se remete. Bit će inflatorno“, rekao je.