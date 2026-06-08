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Vsevolod Knjazjev

Bivši predsjednik ukrajinskog vrhovnog suda osuđen zbog primanja mita

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Hina
|
08. lip. 2026. 18:39
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In this handout photograph taken and released by the National Police of Ukraine on October 24, 2025, Ukrainian police officers work at the train station following a grenade explosion in Ovruch, Zhytomyr region
Handout / National Police of Ukraine / AFP

Bivši predsjednik ukrajinskog vrhovnog suda osuđen je na pet godina zatvora na temelju nagodbe kojom je priznao da je primio mito, priopćili su u ponedjeljak antikorupcijski tužitelji.

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Vsevolod Knjazjev optužen je da je 2023. primio 2,7 milijuna dolara mita u zamjenu za povoljne sudske odluke. 

Vlasti će, prema nagodbi, zaplijeniti dvije nekretnine i više od 200 tisuća dolara. Knjazjev osim toga mora donirati 1,1 milijun dolara ukrajinskoj vojsci. 

Riječ je o slučaju koji se smatra ključnim ispitom ukrajinske borbe protiv korupcije koju pomno prate njezini inozemni partneri. 

Rješavanje problema duboko ukorijenjene korupcije ključno je za Ukrajinu koja nastoji osigurati međunarodnu financijsku potporu i napredak prema članstvu u Europskoj uniji. 

Ukrajina, u kojoj su nadležna antikorupcijska tijela posljednjih godina podizala optužnice protiv bivših ministara i predsjedničkih savjetnika, zauzima 104. mjesto od ukupno 182. zemalja u najnovijem Indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala.

Teme
vrhovni sud vsevolod knjazjev borba protiv korupcije integracija u eu korupcija u ukrajini

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