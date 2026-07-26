Politički analitičar: Dio vlasti u Podgorici svjesno produbljuje napetosti sa Zagrebom

Komentirajući otvoreno pismo hrvatskog Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP), Kalezić kaže da je riječ o pokušaju Zagreba da jasno definira svoje pregovaračke pozicije, ali i da zaustavi višemjesečne tvrdnje crnogorske vlade o navodnom značajnom napretku u rješavanju otvorenih pitanja s Hrvatskom, koje, prema njegovoj ocjeni, ne odgovaraju stvarnom stanju.