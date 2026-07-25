VREMENSKA PROGNOZA
Neka vas sunčano vrijeme ne zavarava: Već sutra stiže novo pogoršanje vremena
Nalazimo se pod utjecajem polja povišenog tlaka azorske anticiklone, dok je manja količina nestabilnog zraka s Atlantika prodrla nad Genovski zaljev, gdje se razvija plitka ciklona.
Oglas
Njezin će utjecaj na vrijeme u Hrvatskoj početi u nedjelju, kada se očekuje porast naoblake sa zapada te promjena smjera vjetra na jugozapadni i južni. Istodobno će se manja količina hladnijeg i nestabilnog zraka brzo premještati duž Jadrana, donoseći mjestimice jake grmljavinske pljuskove te nagle promjene smjera i brzine vjetra.
Subota će biti pretežno sunčana i topla. U planinskim krajevima unutrašnjosti te u unutrašnjosti Istre očekuje se tek slab razvoj dnevne naoblake. Na Jadranu će bura postupno slabjeti i tijekom poslijepodneva okrenuti na maestral. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti će se kretati od 25 do 28 stupnjeva, u planinskim krajevima oko 20 stupnjeva, dok će na Jadranu i u zaobalju biti između 27 i 30 stupnjeva Celzija.
U nedjelju se ujutro u planinskim kotlinama i dolinama očekuje magla. Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će između 10 i 13 stupnjeva, a na Jadranu oko 20 stupnjeva. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti dosezat će od 26 do 31 stupanj, dok će na Jadranu biti oko 32 stupnja Celzija.
Tijekom prijepodneva sa zapada će stići naoblačenje, uz mjestimične grmljavinske pljuskove praćene jakim udarima vjetra. U unutrašnjosti će se također naoblačiti, no slaba kiša moguća je samo u Lici i Gorskom kotaru. Oborine se ne očekuju u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti, kao ni u Slavoniji i Baranji, gdje se nastavlja sušno razdoblje.
Grmljavinski pljuskovi tijekom dana brzo će se premještati duž Jadrana prema jugu, a pratit će ih nagle promjene smjera i brzine vjetra. Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje zbog mogućih lokalnih nevera te jakog, mjestimice i olujnog juga.
Temperatura mora kreće se od 24 do 27 stupnjeva Celzija, dok je temperatura rijeka, unatoč vrlo niskom vodostaju, oko 24 stupnja. Zbog vrlo visokog UV indeksa preporučuje se poseban oprez pri izlaganju suncu, osobito danas i u nedjelju prijepodne.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas