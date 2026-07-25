Neka vas sunčano vrijeme ne zavarava: Već sutra stiže novo pogoršanje vremena

Subota će biti pretežno sunčana i topla. U planinskim krajevima unutrašnjosti te u unutrašnjosti Istre očekuje se tek slab razvoj dnevne naoblake. Na Jadranu će bura postupno slabjeti i tijekom poslijepodneva okrenuti na maestral. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti će se kretati od 25 do 28 stupnjeva, u planinskim krajevima oko 20 stupnjeva, dok će na Jadranu i u zaobalju biti između 27 i 30 stupnjeva Celzija.