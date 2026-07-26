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FOTO / Njemačka policija identificirala napadača u Berlinu i moli za pomoć u potrazi: "Dio je islamističke scene"
Njemačka policija je objavila fotografiju osumnjičenog za napad na povorku ponosa i identificirala ga kao Abdula B. (21) te zamolila javnost za pomoć u potrazi.
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Njemački mediji neslužbeno doznaju da je u svibnju ove godine izašao iz maloljetničkog zatvora.
U napadu je jedna osoba ubijena, a 16 je ozlijeđenih, među kojima su neki kritično, rekli su vatrogasci nakon što se napadač vozilom zabio u gomilu na berlinskoj povorci ponosa.
Policija je objavila da je identificirala napadača te kazala da je poznat vlastima i da je dio berlinske islamističke scene.
Prema prvim informacijama, bijeli kombi udario je nekoliko ljudi u berlinskom parku Tiergarten prije nego što se zabio u drvo, rekao je glasnogovornik policije Florian Nath. Vozač je potom napustio vozilo i pobjegao u nepoznatom smjeru.
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