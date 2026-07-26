VREMENSKA PROGNOZA
Stiže nagla promjena, upaljen narančasti alarm: Dijelu Hrvatske prijeti jako nevrijeme
Nalazimo se pod utjecajem polja povišenog tlaka azorske anticiklone. Manja količina nestabilnog zraka s Atlantika prodrla je nad Genovski zaljev, gdje se razvija plitka ciklona.
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Utjecaj genovske ciklone na vrijeme u našim krajevima počinje danas, u nedjelju, povećanjem naoblake sa zapada uz promjenu smjera vjetra na jugozapadni i južni. Manja količina hladnog i nestabilnog zraka, u obliku linije nestabiliteta, tijekom nedjelje brzo će se premještati duž Jadrana, uz mjestimice jake grmljavinske pljuskove te brze promjene smjera i brzine vjetra.
Danas će u Hrvatskoj prevladavati promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme. Mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i u područjima uz njega, gdje su moguće lokalne nevere s olujnim udarima vjetra.
Na kopnu će puhati umjeren jugozapadni vjetar, a u planinskim krajevima prolazno i jak. Na Jadranu će puhati umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo. Krajem dana te u noći na ponedjeljak jugo će slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 26 do 31 °C, u planinskim krajevima oko 21 °C.
DHMZ je izdao žuta upozorenja zbog vjetra i grmljavinskih oluja u više regija, dok je za Kninsku i Riječku regiju izdano narančasto upozorenje zbog mogućih grmljavinskih nevremena praćenih jakim vjetrom, obilnom kišom i tučom.
Sutra, u ponedjeljak, očekuje se postupna stabilizacija vremena, osobito poslijepodne i navečer. Bit će djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U noći i ujutro na južnom Jadranu mjestimice će biti kiše i pljuskova, a tijekom dana u unutrašnjosti, uz umjeren razvoj oblaka, mogući su lokalni pljuskovi.
U Slavoniji, Baranji i Srijemu puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a na Jadranu će jugo slabjeti i okretati na maestral. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 15 do 19 °C, u gorju oko 10 °C, uz mogućnost jutarnje magle po dolinama i kotlinama, a na moru između 19 i 24 °C. Najviša dnevna temperatura bit će od 27 do 32 °C.
Od utorka slijedi jačanje anticiklone i stabilizacija vremena, uz porast temperature i u unutrašnjosti i na Jadranu. Stabilno vrijeme, prema sadašnjim prognostičkim materijalima, potrajat će do kraja srpnja, ali i tijekom cijelog prvog tjedna kolovoza.
UV indeks bit će visok, a temperatura mora od 25 do 27 °C. Suša će se i dalje nastaviti, vodostaji rijeka nastavit će padati, a opasnost od požara širit će se s Jadrana na unutrašnjost.
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