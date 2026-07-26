Stiže nagla promjena, upaljen narančasti alarm: Dijelu Hrvatske prijeti jako nevrijeme

U Slavoniji, Baranji i Srijemu puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a na Jadranu će jugo slabjeti i okretati na maestral. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 15 do 19 °C, u gorju oko 10 °C, uz mogućnost jutarnje magle po dolinama i kotlinama, a na moru između 19 i 24 °C. Najviša dnevna temperatura bit će od 27 do 32 °C.