Ukrajina optužila bivšu premijerku za korupciju

Iako ured nije imenom identificirao Juliju Timošenko, izvor upoznat sa slučajem rekao je Reutersu da je ona predmet istrage. Timošenko, koja se istaknula prije dva desetljeća kao predvodnica prodemokratske Narančaste revolucije, negirala je "sve optužbe", ali se nije konkretno osvrnula na istragu. U objavi na Facebooku obećala je dokazati svoju nevinost pred sudom.