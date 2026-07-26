Gužva i danas, već se stvaraju kolone na putu prema moru

Što se tiče pomorskog prometa, u prekidu su katamaranske linije: Jadrolinija linija 9309 Novalja-Rab-Rijeka, ﻿﻿Jadrolinija ﻿323 Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun, Jadrolinija ﻿(8 sati) katamaran b/p Jelena na liniji 51BB Zadar (Gaženica) - Ancona, Krilo-Kapetan Luka ﻿Pula-Zadar-Pula, M/B Naranča ﻿Dubrovnik-Pomena-Korčula te Jadrolinija ﻿linija 659 Split - Bol - Hvar - Vis s polascima iz luke Split u 7,30 sati i 15,30 sati te povratak iz luke Vis u 10,10 sati i 19,30 sati.