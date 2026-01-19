Oglas

Broj poginulih u požaru trgovačkog centra u Pakistanu narastao na 11

Hina
19. sij. 2026. 07:30
Akhtar Soomro / REUTERS

Broj smrtno stradalih u požaru koji je u nedjelju izbio u jednom trgovačkom centru u Karačiju popeo se na 11, izjavio je za Reuters jedan policijski službenik.

Vatra je poharala kompleks u povijesnom središtu najvećeg pakistanskog grada, pretvorivši dijelove zgrade u ruševine.

Gradonačelnik Karačija Murtaza Wahab je u nedjelju izjavio da se više od 60 ljudi smatra nestalima.

karači pakistan

